Зеленский обновил руководство СБУ

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Пятница, 5 июля 2019, 10:29

Президент Владимир Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства от 4 июля.

Так, указом №477/2019 уволил Александра Карпенко с должности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указом №478/2019 назначил его заместителем председателя Службы безопасности.

Еще одним заместителем главы СБУ он назначил Анатолия Дублика.

Начальником главного следственного управления Службы безопасности указом №480/2019 Зеленский назначил Богдана Тиводара.

Все назначенные ранее работали в СБУ.

Напомним:

  • 1 июля президент Владимир Зеленский также назначил заместителем председателя СБУ Дмитрия Нескоромного и руководителей СБУ во Львовской и Закарпатской областях.
  • Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
  • 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
  • До этого Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
  • Потом Зеленский уволил Виталия Маликова с военной службы в запас.
  • 10 июня президент подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

Украинская правда

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Темы: Зеленский указы кадры СБУ


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