Зеленский обновил руководство СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства от 4 июля.

Так, указом №477/2019 уволил Александра Карпенко с должности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указом №478/2019 назначил его заместителем председателя Службы безопасности.

Еще одним заместителем главы СБУ он назначил Анатолия Дублика.

Начальником главного следственного управления Службы безопасности указом №480/2019 Зеленский назначил Богдана Тиводара.

Все назначенные ранее работали в СБУ.

Напомним: