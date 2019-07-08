Туск прокомментировал визит в Станицу Луганскую

Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита вместе с президентом Владимиром Зеленским в Станицу Луганскую обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter 7 июля.

"Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России", − заявил Туск.

Он отметил, что провел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ, а также гуманитарными организациями.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) 7 липня 2019 р.

Напомним: