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Туск прокомментировал визит в Станицу Луганскую

Понедельник, 8 июля 2019, 03:20

Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита вместе с президентом Владимиром Зеленским в Станицу Луганскую обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter 7 июля.

"Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке российской войны", − заявил Туск.

Он отметил, что провел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ, а также гуманитарными организациями.

Напомним:

  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
  • Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
  • 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕдолжна подтвердить этот факт.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в н.п.Станица Луганская.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассЕС
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