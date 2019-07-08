Руками нищих: как суд отстранил замглавы Нацбанка – СМИ

Барышевский райсуд Киевской области отстранил от работы заместителя председателя Национального банка Екатерину Рожкову на основании иска человека, который вероятно ведет асоциальный образ жизни, а его персональные данные используются посторонними лицами.

Об этом говорится в программе BIHUS info.

Отмечается, что речь идет о жителе села Барышевка Андрее Барташе.

По данным программы, он записан владельцем ООО "Нибиру Х" и именно его именем подписан иск к директору его же фирмы Антону Лукьяненко, который недавно рассматривал суд.

Сообщается, что Лукьяненко написал хвалебную статью о Рожковой, а Барташу это не понравилось, и он обратился с требованием в суд убрать статью с сайта и ... отстранить замглавы НБУ.

То есть, истец просил суд отстранить чиновницу Нацбанка, потому что ему якобы не понравилась комплементарная статья в ее адрес, которую написал директор его же фирмы.

"Истец считает, что недостоверная информация, которая была создана и распространена ответчиком в его статье "Екатерина Рожкова - образец государственного управления" приводит к созданию ложного представления о деятельности Рожковой К.В., что в свою очередь наносит непоправимый вред банковскому сектору экономики и порочит высокий статус служащего НБУ", - процитировали авторы программы текст иска.

В частности указывается, что именно поэтому истец требует у суда "прекратить действия заместителя НБУ Рожковой".

При этом, по данным расследования, Барташ на самом деле не является предпринимателем, а просто "паспорт потерял".

Сообщается, что истец и его ООО зарегистрированы в обычной 5-этажке в Барышевке.

Как видно из видеосюжета, в квартире-офисе нет ни окон, ни замков на дверях, и выглядит помещение покинутым и заброшенным.

По словам соседей, указанный человек действительно живет в этой полуразрушенной квартире, но не имеет постоянной работы и злоупотребляет алкоголем. Пока никто из них не знает, где он находится.

Кроме того соседи утверждают, что он давно потерял свой паспорт, а год назад узнал, что на него записали ООО.

Ответчик, который якобы писал хвалебную статью на Рожкову, по словам соседей, тоже далек от предпринимательской деятельности - живет в бабушкином доме и вынужден все время где-то подрабатывать, чтобы заработать себе на жизнь.

"Есть все основания считать, что паспортные данные Барташа использовали неизвестные для увольнения Рожковой", - говорится в сюжете.

В суде журналистам заявили, что принимают иск от человека, который удостоверяет свою личность или от человека, который также имеет удостоверение личности и имеет доверенность при себе, но кто именно принес иск в суде не помнят.

Отмечается, что Рожкова уверена, что против нее ведет войну олигарх Игорь Коломойский и связанные с ним бизнесмены.

При этом авторы программы добавляют, что сам Коломойский говорит, что ничего не знает об этом иске, но поддерживает его.

Напомним: