Руками жебраків: як суд відсторонив заступницю голови Нацбанку – ЗМІ

Баришівський райсуд Київської області відсторонив від роботи заступницю голови Національного банку Катерину Рожкову на підставі позову людини, яка вірогідно веде асоціальний спосіб життя, а її персональні дані використовуються сторонніми особами.

Про це йдеться у програмі BIHUS info.

Зазначається, що мова йде про мешканця села Баришівка Андрія Барташа.

За даними програми, він записаний власником ТОВ "Нібіру Х" і саме його іменем підписаний позов до директора його ж фірми Антона Лук'яненка, який нещодавно розглядав суд.

Повідомляється, що Лук'яненко написав хвалебну статтю на Рожкову, а Барташу це не сподобалося, тож він звернувся з вимогою до суду прибрати статтю з сайту і… відсторонити заступницю голови НБУ.

Тобто, позивач просив суд відсторонити посадовицю Нацбанку, бо йому нібито не сподобалася комплементарна стаття на її адресу, яку написав директор його ж фірми.

"Позивач вважає, що недостовірна інформація, яка була створена і поширена відповідачем у його статті "Катерина Рожкова - взірець державного управління" призводить до створення хибного уявлення щодо діяльності Рожкової К.В., що у свою чергу наносить непоправної шкоди банківському сектору економіки та порочить високий статус службовця НБУ", - процитували автори програми текст позову.

Зокрема вказується, що саме через це позивач вимагає у суду "припинити дії заступника НБУ Рожкової".

При цьому, за даними розслідування, Барташ насправді не є підприємцем, а просто "паспорт загубив".

Повідомляється, що тобто позивач і його ТОВ зареєстровані у звичайній 5-поверхівці у Баришівці.

Як видно з відеосюжету, у квартирі-офісі немає ні вікон, ні замків на дверях, і виглядає приміщення покинутим і занедбаним.

За словами сусідів, вказаний чоловік дійсно живе у цій напівзруйнованій квартирі, але не має постійної роботи та зловживає алкоголем.

Крім того сусіди стверджують, що він давно загубив свій паспорт, а рік тому дізнався, що на нього записали компанію. Наразі ніхто з нихне знає, де він знаходиться.

Відповідач, який вказаний директором ТОВ і який нібито писав хвалебну статтю на Рожкову, за словами сусідів, теж далекий від підприємницької діяльності - живе у бабусиному будинку і змушений весь час десь підробляти, щоб заробити собі на життя.

"Є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа використали невідомі для звільнення Рожкової", - сказано у сюжеті.

У суді журналістам заявили, що приймають позов від людини, яка засвідчує свою особу або від людини, яка також має посвідчення особи і має довіреність при собі, але хто саме приніс позов у суді не пам'ятають.

Зазначається, що Рожкова впевнена, що проти неї веде війну олігарх Ігор Коломойський і пов'язані з ним бізнесмени.

При цьому автори програми додають, що сам Коломойський каже, що нічого не знає про той позов, але підтримує його.

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