Руками жебраків: як суд відсторонив заступницю голови Нацбанку – ЗМІ
Баришівський райсуд Київської області відсторонив від роботи заступницю голови Національного банку Катерину Рожкову на підставі позову людини, яка вірогідно веде асоціальний спосіб життя, а її персональні дані використовуються сторонніми особами.
Про це йдеться у програмі BIHUS info.
Зазначається, що мова йде про мешканця села Баришівка Андрія Барташа.
За даними програми, він записаний власником ТОВ "Нібіру Х" і саме його іменем підписаний позов до директора його ж фірми Антона Лук'яненка, який нещодавно розглядав суд.
Повідомляється, що Лук'яненко написав хвалебну статтю на Рожкову, а Барташу це не сподобалося, тож він звернувся з вимогою до суду прибрати статтю з сайту і… відсторонити заступницю голови НБУ.
Тобто, позивач просив суд відсторонити посадовицю Нацбанку, бо йому нібито не сподобалася комплементарна стаття на її адресу, яку написав директор його ж фірми.
"Позивач вважає, що недостовірна інформація, яка була створена і поширена відповідачем у його статті "Катерина Рожкова - взірець державного управління" призводить до створення хибного уявлення щодо діяльності Рожкової К.В., що у свою чергу наносить непоправної шкоди банківському сектору економіки та порочить високий статус службовця НБУ", - процитували автори програми текст позову.
Зокрема вказується, що саме через це позивач вимагає у суду "припинити дії заступника НБУ Рожкової".
При цьому, за даними розслідування, Барташ насправді не є підприємцем, а просто "паспорт загубив".
Повідомляється, що тобто позивач і його ТОВ зареєстровані у звичайній 5-поверхівці у Баришівці.
Як видно з відеосюжету, у квартирі-офісі немає ні вікон, ні замків на дверях, і виглядає приміщення покинутим і занедбаним.
За словами сусідів, вказаний чоловік дійсно живе у цій напівзруйнованій квартирі, але не має постійної роботи та зловживає алкоголем.
Крім того сусіди стверджують, що він давно загубив свій паспорт, а рік тому дізнався, що на нього записали компанію. Наразі ніхто з нихне знає, де він знаходиться.
Відповідач, який вказаний директором ТОВ і який нібито писав хвалебну статтю на Рожкову, за словами сусідів, теж далекий від підприємницької діяльності - живе у бабусиному будинку і змушений весь час десь підробляти, щоб заробити собі на життя.
"Є всі підстави вважати, що паспортні дані Барташа використали невідомі для звільнення Рожкової", - сказано у сюжеті.
У суді журналістам заявили, що приймають позов від людини, яка засвідчує свою особу або від людини, яка також має посвідчення особи і має довіреність при собі, але хто саме приніс позов у суді не пам'ятають.
Зазначається, що Рожкова впевнена, що проти неї веде війну олігарх Ігор Коломойський і пов'язані з ним бізнесмени.
При цьому автори програми додають, що сам Коломойський каже, що нічого не знає про той позов, але підтримує його.
Нагадаємо:
- Баришівський районний суд Київської області 11 червня ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.
- Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.
- В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.
- Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.
- НБУ оскаржив це рішення.