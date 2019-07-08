Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия
Суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.
Об этом стало известно в ходе заседания Малиновского райсуда Одессы, который объявляет приговор.
Адвокат Труханова Александр Лысак в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.
"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат.
Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.
"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – УП)", – сказал Лысак.
В специализированной антикоррупционной прокуратуре "Украинской правде" сказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.
Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.
Защита утверждает, что городскому голове о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.
Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.
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Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова
Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает
Напомним:
- 4 июля суд начал зачитывать приговор Труханову и другим фигурантом дела.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
- 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
- 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.
- После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
- Новый Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября2019 года.
- 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников.