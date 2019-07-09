НАБУ и СБУ обыскивает фонд госимущества в Киеве
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Вторник, 9 июля 2019, 16:54
Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении фонда государственного имущества в Киеве.
Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следственное действие санкционирово и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.
В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.
Напомним:
- Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях относительно и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубаров.
- Трубаров также стал фигурантом уголовного дела об открытии в помещении Минагрополитики ресторана "Козырной карты".
Украинская правда
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