НАБУ и СБУ обыскивает фонд госимущества в Киеве

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Вторник, 9 июля 2019, 16:54

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционирово и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Напомним:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях относительно и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубаров.
  • Трубаров также стал фигурантом уголовного дела об открытии в помещении Минагрополитики ресторана "Козырной карты".

Украинская правда

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Темы: НАБУ СБУ Киев обыски


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