НАБУ и СБУ обыскивает фонд госимущества в Киеве

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционирово и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Напомним: