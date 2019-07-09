Новости 9 июля: оправдание Труханова, "Мотор Сич" и РФ, цены на газ и отмена парада

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Вторник, 9 июля 2019, 21:00

Геннадия Труханова оправдал суд, "Мотор Сич" Богуслаева поставляет детали военным РФ, суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году и Владимир Зеленский отменил парад ко Дню Независимости - новости, которые были актуальны 9 июля

О Геннадии Труханове

Суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.

Он пришел к выводу, что следствие и прокуратура не доказали наличие умысла на завладение деньгами и злоупотребления властью.

Суд считает, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатила в два раза. Поэтому не установлена вред, который мог нанести преступление.

О "Мотор Сич"

Украинское предприятие "Мотор Сич", несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника, говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что "Мотор Сич" - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. К 2014 году главным рынком сбыта завода официально была РФ, в том числе и российская оборонка.

Почетный президент "Мотор Сичи" - Вячеслав Богуслаев, герой Украины, нардеп четырех созывов и член комитета нацбезопасности и обороны, выступает за сближение с РФ.

Об отмене цен на газ

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.

Цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло

Об отмене парада

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский.

О других важных новостях

Зеленский внес кадровые изменения в Минский процесс. Президент уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации.

Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

Представители команды президента Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

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Темы: Росcия Труханов газ цены Киев


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