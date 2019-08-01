Прохладная и дождливая погода будет в Украине в конце недели

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Четверг, 1 августа 2019, 12:34

В ближайшие дни в Украине прогнозируется прохладная погода, временами кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что 2 августа на большей части территории Украины, кроме юга и Закарпатья, продолжит господствовать прохладная воздушная масса, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления с вероятностью небольших дождей в северо-западной части страны.

В западных, днем ​​и в северных, центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем ​​19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем ​​24-29°.

В Киеве - ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 августа самая высокая температура днем ​​была +34,2 в 1936 году, самая низкая ночью +10,2 в 1945 году.

Сообщается, что 3 августа в южной части и Карпатском регионе ночью местами небольшой дождь, днем ​​умеренные кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 19-24°, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Закарпатье 22-27°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

1 августа в 9:00 утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.

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Темы: погода Украина


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