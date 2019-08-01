"Спасибо за 4 ярких года": посол Великобритании попрощалась с Украиной

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заканчивает свою 4-летнюю дипломатическую миссию и по этому случаю записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в стране.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter британского посольства.

Гоф на видео говорит на украинском языке и вспоминает, как Великобритания, в частности, помогала в создании НАБУ и Высшего антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, обучили английскому языка 600 патрульных, 2800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысяч украинских преподавателей и учителей.

"Дякую усім"🙂

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео 🎞️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobB pic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 1, 2019

"Украина остается важной для Британии: за минувшие четыре года произошло более 40 визитов британских министров и чиновников в Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, новый премьер-министр Великобритании Британии", - сказала посол.

Гоф также пообещала продолжать совершенствовать свой украинский.

"Киев и Украина уже заняли важное место в моем сердце и в сердцах членов моей семьи", - сказала она.

Напомним:

Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс.

Мелинда Симмонс. Она занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

"Европейская правда"