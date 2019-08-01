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"Спасибо за 4 ярких года": посол Великобритании попрощалась с Украиной

Четверг, 1 августа 2019, 16:14

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заканчивает свою 4-летнюю дипломатическую миссию и по этому случаю записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в стране.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter британского посольства.

Гоф на видео говорит на украинском языке и вспоминает, как Великобритания, в частности, помогала в создании НАБУ и Высшего антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, обучили английскому языка 600 патрульных, 2800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысяч украинских преподавателей и учителей.

"Украина остается важной для Британии: за минувшие четыре года произошло более 40 визитов британских министров и чиновников в Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, новый премьер-министр Великобритании Британии", - сказала посол.

Гоф также пообещала продолжать совершенствовать свой украинский.

"Киев и Украина уже заняли важное место в моем сердце и в сердцах членов моей семьи", - сказала она.

Напомним:

  • Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс.
  • Она занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

"Европейская правда"

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Темы: ВеликобританияУкраина
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