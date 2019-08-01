Популярная среди туристов страна отменила плату за визы для украинцев

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Четверг, 1 августа 2019, 16:35

Шри-Ланка 31 июля объявила, что отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Виза, которую выдают в аэропорту, ранее стоила примерно $35. Возможна также подача соответствующей интернет-заявки на получение. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает значительного наплыва туристов. "Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии правительство может потерять около 4,3 млрд рупий (24 миллиона долларов) - сумму, которую могли бы получить от взысканий за визы.

Семеро смертников из местной мусульманской группы National Thowheed Jammath 21 апреля напали на три церкви и три роскошных отеля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, убив 263 человека, среди которых 45 иностранцев, преимущественно из Китая, Индии, США и Великобритании.

Премьер-министр Ранил Викремесинге заверил, что Шри-Ланка сейчас безопасна для туристов, и "безопасность вернулась к нормальному состоянию".

Около 200 человек задержаны, а полиция продолжает расследование, сказал он.

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Темы: Шри-Ланка визы Украина


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