Безсмертный: Кремль бил по Зеленскому, могла быть катастрофа

Источник: интервью Романа Безсмертного BBC.

Роман Безсмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, считает, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополем организовали в Кремле, чтобы навредить президенту Украины.

Прямая речь: "6 число было разработано и реализовано Кремлем, чтобы нанести удар по самому Зеленскому. Но он этого не понял ни 6 числа, ни 7-го. А решение о моем увольнении показало, что он в принципе не понимает, что же вообще произошло 6 августа".

Безсмертный видит события так: "Утром 6 августа, 10:20 – происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпеха. Уже через 3 часа того же дня Дейнего (т. н. "министр иностранных дел ЛНР") и Кобцева (т. н "омбудсмен ЛНР") переходят с оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украины, в районе Станицы Луганской.

Позже Пушилин (лидер т.н. "ДНР") заявляет о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке, ее показывают российские СМИ. Это все взаимосвязаны шаги.

Я в это время набираю военных и спрашиваю: "Скажите, в группе "Север" (в этот сектор входит Станица Луганская – ред.) знали о том, что произошло в секторе "Восток" (Павлополь)?". Ответ: "Знали факт, не знали обстоятельства". Второй вопрос: "А на уровне полевых командиров информация была известна?". "Нет".

Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпеха, – как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы из этих Дейнеги и Кобцевой сделали там решето.

Если бы украинская сторона отреагировала так, как изначально рассчитывали (в Кремле – ред.), то это привело бы не просто к началу конфликта, а к началу широкомасштабных боевых действий... Их (Дейнегу и Кобцеву – ред.) как мясо бросили туда".

Безсмертный убежден: "6 число – это удар по Зеленскому. И это была катастрофа его курса в мирном процессе. Его спас абсолютно непонятный для меня случай – просто (к военным в районе Станицы Луганской) не дошла информация о гибели четверых".

По мнению экс-участника ТКГ от Украины, нужно было собрать ОБСЕ и Трехстороннюю контактную группу, закрывать все КПВВ и перекрывать коммуникации, а не звонить президенту России Владимиру Путину. "Я понимаю прекрасно, что ему (Зеленскому – ред.) готовили ловушку, а он вместо того чтобы среагировать...".

"Надо было что делать – открыть ответный огонь. А огонь открывается не только по тем, кто стрелял, а по заранее пристрелянным объектам... Выбираются объекты, которые противника серьезно поражают. И по ним наносятся пристрелянные удары. Военные об этом знают", – заявил Безсмертный.

После этого, настаивает он, стоило выйти из "минского процесса", а по "нормандскому формату" сказал: "6 числа был очень трагический повод для того, чтобы аргументировать необходимость скорейшего собрания. Сегодня я не понимаю, что является механизмом собрания".

"8 сентября в России выборы. Как вы думаете, Путину нужно собрание в "нормандском формате" до 8 сентября? А в Украине сейчас нет министра иностранных дел, премьера", – подчеркнул Безсмертный.