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Гибель 9 человек в Одессе: ГБР возбудило дело в отношении чрезвычайников

Суббота, 17 августа 2019, 16:20

Источник: Государственное бюро расследований

ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса.

Дословно: "Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей".

Детали: Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок. 

Украинская правда

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Темы: пожарОдессаГБР
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