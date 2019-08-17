Гибель 9 человек в Одессе: ГБР возбудило дело в отношении чрезвычайников
Суббота, 17 августа 2019, 16:20
Источник: Государственное бюро расследований
ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса.
Дословно: "Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей".
Детали: Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.
Предыстория:
- Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы.
- Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
- Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
- Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
- Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
- Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок.
Украинская правда