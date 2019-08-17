Гибель 9 человек в Одессе: ГБР возбудило дело в отношении чрезвычайников

1649 просмотров
Суббота, 17 августа 2019, 16:20

Источник: Государственное бюро расследований

ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса.

Дословно: "Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей".

Детали: Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пожар Одесса ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пожар в отеле Одессы: количество жертв возросло 17 августа 2019, 14:59
Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция 17 августа 2019, 12:26
Пожар в гостинице: некоторые номера были даже без окон 17 августа 2019, 11:55
Все новости
Главные новости
Дело Грымчака: суд вынес новое решение
Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция
Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля
Задержали наркобарона и трех силовиков: могли способствовать его бегству в аэропорту
Все новости
еда

Капуста краснокочанная: 7 причин, почему стоит ею наслаждаться

Опыт

Как это – быть успешным семейным врачом ФЛП в маленьком городе

здоровье

Мыло и ванна с пеной могут быть вредны для девушек

Поиск по сайту
Архив
Весь архів