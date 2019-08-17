Гибель 9 человек в Одессе: ГБР возбудило дело в отношении чрезвычайников

Источник: Государственное бюро расследований

ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей в городе Одесса.

Дословно: "Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей".

Детали: Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.

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