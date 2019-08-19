В кабинете заместителя Луценко нашли "прослушку" – Сарган

Источник: пост пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган в Facebook

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявляет, что в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской обнаружили прослушку.

Дословно: "В служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства".

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику".

Детали: По словам Сарган прослушку нашли 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группа СБУ, которая зафиксировала этот факт и открыла уголовное производство.

Сарган отметила, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генпрокурора. Но в ГПУ прослушивание Стрижевской не санкционировали.

Сарган добавила, что 20 августа в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на директора НАБУ Артема Сытника из-за отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Согласно официальному сообщению НАБУ о задержании заместителя министра МинТОТ Юрия Грымчака, Грымчак заявлял, что якобы за взятки мог обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы "последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда" для принятия необходимого судебного решения.

В сообщении не указана фамилия заместителя генпрокурора, но, по данным УП, речь идет именно о Стрижевской.