КНДР провела испытания новой ракетной системы

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новой ракетной системы.

Об этом со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея заявила, что всю неделю проводила испытания новой ракетной системы.

Лидер Ким Чен Ын "провел огневую проверку недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракеты", - сообщает агенство.

"Пробные пуски доказали боевую эффективность всей системы", - говорится в сообщении военных.

Узнав о результате стрельбы, Ким Чен Ын сказал - "Ракета очень велика, и она станет неизбежным бедствием для сил, становящихся целью оружия".

Напомним: