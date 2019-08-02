КНДР провела испытания новой ракетной системы

32 просмотра
Пятница, 2 августа 2019, 03:53

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новой ракетной системы.

Об этом со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея заявила, что всю неделю проводила испытания новой ракетной системы. 

"Лидер Ким Чен Ын "провел огневую проверку недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракеты", - сообщает агенство.

"Пробные пуски доказали боевую эффективность всей системы", - говорится в сообщении военных.

Узнав о результате стрельбы, Ким Чен Ын сказал, что ракета очень велика, и она станет неизбежным бедствием для сил, становящихся толстой целью оружия.

Напомним:

  • КНДР во второй раз за неделю запустила две баллистические ракеты.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КНДР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сеул заявил, что КНДР провела пуск балистических ракет 31 июля 2019, 04:57
КНДР запустила 2 ракеты ближнего радиуса действия 26 июля 2019, 05:33
США готовы к переговорам с КНДР - Трамп 23 июля 2019, 02:37
Все новости
Главные новости
1,5 миллиона долларов взятки: правоохранители задержали топ-чиновников 
Медведчук ответил Порошенко, перед кем "опускал голову"
Богдан написал заявление об увольнении – источник 
Голова Укрзализныци запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн
Все новости
Фото

11 невероятных идей интерьера

семья

Что было бы с Шекспиром, если бы он родился женщиной?

здоровье

Бояться солнц – путь к депрессии и болезней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів