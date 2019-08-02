Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР провела испытания новой ракетной системы

Пятница, 2 августа 2019, 03:53

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новой ракетной системы.

Об этом со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея заявила, что всю неделю проводила испытания новой ракетной системы. 

Лидер Ким Чен Ын "провел огневую проверку недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракеты", - сообщает агенство.

"Пробные пуски доказали боевую эффективность всей системы", - говорится в сообщении военных.

Узнав о результате стрельбы, Ким Чен Ын сказал - "Ракета очень велика, и она станет неизбежным бедствием для сил, становящихся целью оружия".

Напомним:

  • КНДР во второй раз за неделю запустила две баллистические ракеты.

Темы: КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
КНДР
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
США готовы ввести санкции против КНДР за поставки оружия России
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: