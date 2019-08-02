Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать в одиночку

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Пятница, 2 августа 2019, 05:32

Саудовская Аравия отменила один из самых жестких гендерных запретов, разрешив женщинам путешествовать без дополнительного разрешения мужчин.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение правительства Саудовской Аравии сообщает Reuters.

Отныне каждая женщина, достигшая 21-летнего возраста, имеет право оформить загранпаспорт и отправиться в зарубежную поездку без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна, как это было до сих пор.

Власти одобрили и другие послабления. В частности, поправки впервые предоставляют женщинам право самим регистрировать рождение ребенка, вступление в брак или развод, а также получать официальные семейные документы и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Напомним:

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Темы: Саудовская Аравия


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