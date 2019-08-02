В Киеве закрывали три станции метро

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен"

Отмечается, что движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

Позже пресс-сужба КП сообщила в Twitter, что движение поездов восстановлено и станции метро работают в обычном режиме.