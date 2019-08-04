Ремонт моста в Станице "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности
Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.
Об этом заявил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, сообщает пресс-центр ООС.
"Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. ... Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет", - заявил Борщевский.
Руководитель украинской стороны СЦКК отметил, что основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для украинских специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований.
"Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - подчеркнул Борщевский.
Напомним,
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
- Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
- 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.