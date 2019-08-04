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Ремонт моста в Станице "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности

Воскресенье, 4 августа 2019, 11:33

Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории. 

Об этом заявил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, сообщает пресс-центр ООС.

"Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. ... Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет", - заявил Борщевский.

Руководитель украинской стороны СЦКК отметил, что основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для украинских специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - подчеркнул Борщевский.

Напомним, 

  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
  • Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
  • 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОДонбассРосcияОБСЕ
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