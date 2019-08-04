Ремонт моста в Станице "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности

Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.

Об этом заявил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, сообщает пресс-центр ООС.

"Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. ... Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет", - заявил Борщевский.

Руководитель украинской стороны СЦКК отметил, что основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для украинских специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - подчеркнул Борщевский.

Напомним,