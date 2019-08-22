Дело Гандзюк: Павловский, которого видели на футболе, дважды проигнорировал суд

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Четверг, 22 августа 2019, 16:17

Источник: трансляция из зала суда, humanrights.org.ua

Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гендзюк экс-помощник народного депутата Игорь Павловский второй раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должно начаться рассмотрение его дела по существу.

Дословно прокурор ГПУ Виктория Калита: "Будут выясняться причины, почему он (Павловский - ред.) не явился".

Детали: Из-за неявки Павловского подготовительное заседание перенесли аж на 3 октября. Отмечается, что причина отсутствия подозреваемого неизвестна. Не явился и его адвокат, который в своем ходатайстве пояснил, что будет в это время занят на другом заседании.

По словам прокурора, именно по его ходатайству Верховный Суд перенес дело из Херсона в Одессу, так как именно здесь Павловский проживает после хирургической операции.

Гандзюк с адвокатом и прокурором
Гандзюк с адвокатом и прокурором
ФОТО АЛИНЫ РАДЧЕНКО

Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк, приехавший на заседание из Херсона, убежден, что таким образом умышленно затягивается рассмотрение дела, чтобы "снизить градус общественного напряжения".

Дословно Гандзюк: "Это все идет к тому, что всем надоест, перестанут ходить активисты, журналисты и наконец состоится тайное заседание, где все решится. И это все происходит с согласия прокуратуры, которая не знает, где Павловский".

Адвокат Гандзюка добавила, что на судебном заседании относительно Павловского они будут ходатайствовать о признании отца активистки потерпевшей стороной.

Если это ходатайство будет удовлетворено, то именно от согласия отца погибшей будет зависеть, сможет Павловский заключить сделку со следствием о признании виновности.

Калита уточнила, что согласно этому договору обвиняемый полностью признает свою вину и обязуется предоставлять обличительные показания о других фигурантах дела.

Что произошло ранее: Павловский 28 июля посетил футбольный матч в Одессе. В ГПУ объяснили, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный ему, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения "по состоянию его здоровья".

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

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Темы: суд нападение на Гандзюк убийство


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