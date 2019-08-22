Дело Гандзюк: Павловский, которого видели на футболе, дважды проигнорировал суд
Источник: трансляция из зала суда, humanrights.org.ua
Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гендзюк экс-помощник народного депутата Игорь Павловский второй раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должно начаться рассмотрение его дела по существу.
Дословно прокурор ГПУ Виктория Калита: "Будут выясняться причины, почему он (Павловский - ред.) не явился".
Детали: Из-за неявки Павловского подготовительное заседание перенесли аж на 3 октября. Отмечается, что причина отсутствия подозреваемого неизвестна. Не явился и его адвокат, который в своем ходатайстве пояснил, что будет в это время занят на другом заседании.
По словам прокурора, именно по его ходатайству Верховный Суд перенес дело из Херсона в Одессу, так как именно здесь Павловский проживает после хирургической операции.
Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк, приехавший на заседание из Херсона, убежден, что таким образом умышленно затягивается рассмотрение дела, чтобы "снизить градус общественного напряжения".
Дословно Гандзюк: "Это все идет к тому, что всем надоест, перестанут ходить активисты, журналисты и наконец состоится тайное заседание, где все решится. И это все происходит с согласия прокуратуры, которая не знает, где Павловский".
Адвокат Гандзюка добавила, что на судебном заседании относительно Павловского они будут ходатайствовать о признании отца активистки потерпевшей стороной.
Если это ходатайство будет удовлетворено, то именно от согласия отца погибшей будет зависеть, сможет Павловский заключить сделку со следствием о признании виновности.
Калита уточнила, что согласно этому договору обвиняемый полностью признает свою вину и обязуется предоставлять обличительные показания о других фигурантах дела.
Что произошло ранее: Павловский 28 июля посетил футбольный матч в Одессе. В ГПУ объяснили, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный ему, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения "по состоянию его здоровья".
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".
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