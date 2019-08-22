Справа Гандзюк: Павловський, якого бачили на футболі, вдруге проігнорував суд

Джерело: трансляція із зали суду, humanrights.org.ua

Обвинувачений у справі щодо нападу на Катерину Гендзюк екс-помічник народного депутата Ігор Павловський вдруге не з’явився в Приморський райсуд Одеси, де має розпочатися розгляд його справи по суті.

Дослівно прокурор ГПУ Вікторія Калита: "Будуть з’ясовуватися причини, чому він (Павловський. – ред.) не з’явився".

Деталі: Через неявку Павловського підготовче засідання перенесли аж на 3 жовтня. Відзначається, що причина відсутності підозрюваного невідома. Не з’явився і його адвокат, який у своєму клопотанні пояснив, що буде в цей час зайнятий на іншому засіданні.

За словами прокурора, саме за її клопотанням Верховний Суд переніс справу з Херсона до Одеси, оскільки саме тут Павловський проживає після хірургічної операції.

Гандзюк з адвокатом та прокурором Фото Аліни Радченко

Батько загиблої Катерини Віктор Гандзюк, який приїхав на засідання з Херсона, переконаний, що в такий спосіб умисно затягується розгляд справи, аби "знизити градус суспільної напруги".

Дослівно Гандзюк: "Це все йде до того, що всім набридне, перестануть ходити активісти, журналісти і врешті відбудеться таємне засідання, де все вирішиться. І це все відбувається за згоди прокуратури, яка не знає, де зараз Павловський".

Адвокат Гандзюка додала, що на судовому засіданні щодо Павловського вони клопотатимуть про визнання батька активістки потерпілою стороною.

Якщо це клопотання буде задоволене, то саме від згоди батька загиблої залежатиме, чи зможе Павловський укласти угоду зі слідством про визнання винуватості.

Калита уточнила, що згідно з цією угодою обвинувачений повністю визнає свою провину і зобов’язується надавати викривальні свідчення щодо інших фігурантів справи.

Що відбулося раніше: Павловський 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі. У ГПУ пояснили, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний йому, сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу "через стан його здоров’я".

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.

За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

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