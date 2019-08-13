Адвокат: Порошенко просят на полиграф, чтобы скрыть отсутствие доказательств
Источник: Игорь Головань
Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань убежден, что ажиотаж вокруг полиграфа следствие использует для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств по делам, где Порошенко проходит как свидетель.
Прямая речь: Петр Порошенко дважды посещал ГБР в качестве свидетеля по делам "Кузницы" и телеканала "Прямой". Предоставил исчерпывающие показания.
Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что начаты производства при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами.
Нынешняя история с полиграфом – исключительно пиар-ход с целью еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений.
Петр Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи показали свою предвзятость и необъективность. Он готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой".
Идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений.
Что предшествовало: Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.
Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
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Предыстория:
- Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующую повестку обнародовали 11 июля.
- Адвокат объяснил, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".
- 25 июля около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако менее чем за полчаса пятый президент все-таки приехал в Госбюро расследований.
- 12 августа экс-президент во второй раз явился на допрос к ГБР. Директор ведомства Роман Труба заявил, что допрос касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой" и в дальнейшем может пройти с применением полиграфа.
- Порошенко ответил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом, но готов пройти полиграф в эфире телеканала.
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