Источник: Игорь Головань

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань убежден, что ажиотаж вокруг полиграфа следствие использует для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств по делам, где Порошенко проходит как свидетель.

Прямая речь: Петр Порошенко дважды посещал ГБР в качестве свидетеля по делам "Кузницы" и телеканала "Прямой". Предоставил исчерпывающие показания.

Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что начаты производства при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами.

Нынешняя история с полиграфом – исключительно пиар-ход с целью еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений.

Петр Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи показали свою предвзятость и необъективность. Он готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой".

Идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений.

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.

Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

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