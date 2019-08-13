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Адвокат: Порошенко просят на полиграф, только чтобы ничего не доказывать

Вторник, 13 августа 2019, 19:52
Адвокат: Порошенко просят на полиграф, только чтобы ничего не доказывать

Источник: Игорь Головань 

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань убежден, что ажиотаж вокруг полиграфа следствие использует для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств по делам, где Порошенко проходит как свидетель.

Прямая речь: Петр Порошенко дважды посещал ГБР в качестве свидетеля по делам "Кузницы" и телеканала "Прямой". Предоставил исчерпывающие показания.

Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что начаты производства при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами.

Нынешняя история с полиграфом – исключительно пиар-ход с целью еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений. 

Петр Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи показали свою предвзятость и необъективность. Он готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой". 

Идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений.

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.

Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

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Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Предыстория: 

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующую повестку обнародовали 11 июля. 
  • Адвокат объяснил, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов. 
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском". 
  • 25 июля около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако менее чем за полчаса пятый президент все-таки приехал в Госбюро расследований. 
  • 12 августа экс-президент во второй раз явился на допрос к ГБР. Директор ведомства Роман Труба заявил, что допрос касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой" и в дальнейшем может пройти с применением полиграфа. 
  • Порошенко ответил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом, но готов пройти полиграф в эфире телеканала.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР
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