Черновецкий просит скандальный суд запретить Луценко покидать страну
Источник: пресс-служба ОАСК
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.
Дословно: "В Окружной административный суд Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко.
Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на должности генпрокурора сразу после его увольнения".
Детали: Среди других требований, Черновецкий просит обязать ГПСУ ограничить выезд Луценко за границу.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним:
- Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.
- В июле 2017 года ГПУ сообщила Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью, а суд дал разрешение на его задержание.
- В сентябре 2017 экс-мэра объявили в розыск.
- Черновецкий фигурирует в деле ГПУ о создании экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершении преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других.
- После победы Владимира Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что Луценко должен покинуть свой пост.
- Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
- Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- В июле Зеленский сообщал, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора.
- 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 3-м судьям ОАСК вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
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