Черновецкий просит скандальный суд запретить Луценко покидать страну

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Пятница, 23 августа 2019, 18:31

Источник: пресс-служба ОАСК

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.

Дословно: "В Окружной административный суд Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко.

Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на должности генпрокурора сразу после его увольнения".

Детали: Среди других требований, Черновецкий просит обязать ГПСУ ограничить выезд Луценко за границу.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним:

  • Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.
  • В июле 2017 года ГПУ сообщила Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью, а суд дал разрешение на его задержание.
  • В сентябре 2017 экс-мэра объявили в розыск.
  • Черновецкий фигурирует в деле ГПУ о создании экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершении преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других.
  • После победы Владимира Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что Луценко должен покинуть свой пост.
  • Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • В июле Зеленский сообщал, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора.
  • 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 3-м судьям ОАСК вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Украинская правда

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Темы: Луценко Черновецкий Окружной админсуд граница Генпрокуратура


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