Черновецький просить скандальний суд заборонити Луценку покидати країну

Джерело: прес-служба ОАСК

Колишній міський голова Києва Леонід Черновецький звернувся з позовом в Окружний адміністративний суд Києва і вимагає заборонити генпрокурору Юрію Луценку перетинати кордон України.

Дослівно: "До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та генерального прокурора Юрія Луценка.

Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генпрокурора відразу після його звільнення".

Деталі: Серед інших вимог, Черновецький просить зобов’язати ДПСУ обмежити виїзд Луценка за кордон.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо:

Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.

У липні 2017 року ГПУ повідомила Черновецькому про підозру в зловживанні владою, а суд дав дозвіл на його затримання.

У вересні 2017 року екс-мера оголосили в розшук.

Черновецький фігурує у справі ГПУ про створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах, у його команді заявляли, що Луценко має залишити свій пост.

Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.

Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.

Генпрокурор говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.

У липні Зеленський повідомляв, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще 3-м суддям ОАСК вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду