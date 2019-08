Советник Трампа анонсировал свой визит в Киев

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве.

Об этом он сообщает в Twitter.

"У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "Большой семерки". С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве", - пишет он.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы по "созданию сильной и более успешной Украины".

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine.