Радник Трампа анонсував свій візит до Києва

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Вівторок, 27 серпня 2019, 03:22

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що планує зустрітися з "партнерами США" у Києві.

Про це він повідомляє у Twitter.

"У президента (Трампа) були продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки". З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - пише він.

За словами Болтона, Америка підтримує реформи президента Володимира Зеленського та його плани щодо "створення сильнішої та більш успішної України".

Нагадаємо:

  • Раніше американське видання Wall Street Journal писало, посилаючись на джерела, що Болтон намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Українська правда

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Теми: Трамп США Україна Зеленський


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