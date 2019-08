Радник Трампа анонсував свій візит до Києва

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що планує зустрітися з "партнерами США" у Києві.

Про це він повідомляє у Twitter.

"У президента (Трампа) були продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки". З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - пише він.

За словами Болтона, Америка підтримує реформи президента Володимира Зеленського та його плани щодо "створення сильнішої та більш успішної України".

