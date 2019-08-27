Радник Трампа анонсував свій візит до Києва
Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що планує зустрітися з "партнерами США" у Києві.
Про це він повідомляє у Twitter.
"У президента (Трампа) були продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки". З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - пише він.
За словами Болтона, Америка підтримує реформи президента Володимира Зеленського та його плани щодо "створення сильнішої та більш успішної України".
The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine.— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019
Нагадаємо:
- Раніше американське видання Wall Street Journal писало, посилаючись на джерела, що Болтон намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua