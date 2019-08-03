Выборы: "Слуге народа" голос избирателя обошелся в 19 гривен - КИУ

Источник: Комитет избирателей Украины, финансовые отчеты партий о расходах из избирательных фондов

Меньше всего голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах 2019 стоили для политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария".

По данным КИУ, сопоставив отчеты партий о расходах из избирательных фондов с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования в многомандатном округе, "Слуга народа" потратила 118,8 млн грн и получила 6 307 792 голоса.

"Цена голоса - 19 грн. "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн. и получила поддержку 1 908 111 граждан, т.е. цена голоса составила 34 грн. "Партия Шария" потратила 8,3 млн., получив голоса 327 тыс. граждан. Цена голоса - 26 грн", - отметили в КИУ.

Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, "стоимость" голоса для ВО "Батькивщина" составила 76 грн., для партии "Голос" - 129 грн., для "Европейской солидарности" - 88 грн., для "Объединения "Самопомич", которое не преодолело 5% барьер, голос "стоил" 359 грн. (потрачено 32,8 млн грн., получено 91 тыс. голосов).

По данным КИУ, Аграрная партия Украины "потратила" на голос избирателя 334 грн., "Социальная справедливость" - 331 грн., "Патриот" - 272 грн., "Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн., "Сила права" - 235 грн., "Оппозиционный блок" - 214 грн., "Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн., "Гражданская позиция" - 195 грн., "Рух Новых сил" Михеила Саакашвили - 158 грн., "Сила Людей" - 149 грн., ВО "Свобода" - 90 грн., "Сила и честь" - 56 грн., "Партия Зеленых Украины" - 44 грн.