Пьяный полицейский на машине сбил женщину, за дело взялось ГБР

Источник: Государственное бюро расследований

На центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля наехал на женщину-пешехода.

Детали: По предварительной информации ГБР, ДТП произошло 5 августа. Милиционер управлял автомобилем марки Daewoo.

Отмечается, что потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины полицейскому грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.