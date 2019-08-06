Пьяный полицейский на машине сбил женщину, за дело взялось ГБР
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Вторник, 6 августа 2019, 14:18
Источник: Государственное бюро расследований
На центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля наехал на женщину-пешехода.
Детали: По предварительной информации ГБР, ДТП произошло 5 августа. Милиционер управлял автомобилем марки Daewoo.
Отмечается, что потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.
В случае доказательства вины полицейскому грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Украинская правда
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