Суд отказался выпускать из тюрьмы "убийцу" Бабченко

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Вторник, 6 августа 2019, 19:30

Источник: решение Ирпенского городского суда Киевской области от 2 августа

Суд не выпустил из колонии предпринимателя Бориса Германа, осужденного якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Детали: Ирпенский горсуд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Германа.

Защита просила освободить осужденного, который "заболел тяжелой болезнью".

Дело рассматривали в режиме видеоконференции с Бучанской исправительной колонией № 85, где Герман отбывает наказание.

На данный момент в судебном реестре обнародовано только краткое решение. Судья послалалась на то, что составление полного текста требует значительного времени.

Его должны объявить 7 августа. Решение может быть обжаловано в течение семи дней.

Почему это важно: После задержания Герман настаивал на своей невиновности и говорил, что сотрудничает со Службой безопасности. Позже он якобы признал свою вину и был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

Однако приговор Герману засекретили, поэтому единственным подтверждением того, что он отбывает наказание, были заявления правоохранителей. Ни была известной даже колония, в которую направили мужчину.

Что было раньше: В марте УП узнала, что Борис Герман просит освободить его от наказания из-за тяжелой болезни. Его просьбу суд начал рассматривать в январе 2019 года.

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Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

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Предыстория:

  • 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
  • 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
  • Российские спецслужбы якобы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
  • Герман назвал "заказчика из фонда Путин" – им якобы является Вячеслав Пивоварник.
  • В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
  • Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
  • Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.

Соня Лукашова, УП

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