Суд отказался выпускать из тюрьмы "убийцу" Бабченко

Источник: решение Ирпенского городского суда Киевской области от 2 августа

Суд не выпустил из колонии предпринимателя Бориса Германа, осужденного якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Детали: Ирпенский горсуд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Германа.

Защита просила освободить осужденного, который "заболел тяжелой болезнью".

Дело рассматривали в режиме видеоконференции с Бучанской исправительной колонией № 85, где Герман отбывает наказание.

На данный момент в судебном реестре обнародовано только краткое решение. Судья послалалась на то, что составление полного текста требует значительного времени.

Его должны объявить 7 августа. Решение может быть обжаловано в течение семи дней.

Почему это важно: После задержания Герман настаивал на своей невиновности и говорил, что сотрудничает со Службой безопасности. Позже он якобы признал свою вину и был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

Однако приговор Герману засекретили, поэтому единственным подтверждением того, что он отбывает наказание, были заявления правоохранителей. Ни была известной даже колония, в которую направили мужчину.

Что было раньше: В марте УП узнала, что Борис Герман просит освободить его от наказания из-за тяжелой болезни. Его просьбу суд начал рассматривать в январе 2019 года.

Знать больше: Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых

Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

47 на крючке. кто попал в "тревожный список" СБУ

Предыстория: