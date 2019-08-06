Суд отказался выпускать из тюрьмы "убийцу" Бабченко
Источник: решение Ирпенского городского суда Киевской области от 2 августа
Суд не выпустил из колонии предпринимателя Бориса Германа, осужденного якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
Детали: Ирпенский горсуд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Германа.
Защита просила освободить осужденного, который "заболел тяжелой болезнью".
Дело рассматривали в режиме видеоконференции с Бучанской исправительной колонией № 85, где Герман отбывает наказание.
На данный момент в судебном реестре обнародовано только краткое решение. Судья послалалась на то, что составление полного текста требует значительного времени.
Его должны объявить 7 августа. Решение может быть обжаловано в течение семи дней.
Почему это важно: После задержания Герман настаивал на своей невиновности и говорил, что сотрудничает со Службой безопасности. Позже он якобы признал свою вину и был приговорен к 4,5 года лишения свободы.
Однако приговор Герману засекретили, поэтому единственным подтверждением того, что он отбывает наказание, были заявления правоохранителей. Ни была известной даже колония, в которую направили мужчину.
Что было раньше: В марте УП узнала, что Борис Герман просит освободить его от наказания из-за тяжелой болезни. Его просьбу суд начал рассматривать в январе 2019 года.
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Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик
47 на крючке. кто попал в "тревожный список" СБУ
Предыстория:
- 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
- 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
- Российские спецслужбы якобы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
- "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
- Герман назвал "заказчика из фонда Путин" – им якобы является Вячеслав Пивоварник.
- В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
- Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
- Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.