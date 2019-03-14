Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы
Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания.
Об этом говорится в материалах судебного дела.
Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.
Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.
В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.
Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.
Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила "Украинской правде", что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.
Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.
Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.
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Напомним:
- 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
- 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
- Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.
- Грицак заявил, что "организатора" убийства Бабченко задержали.
- Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
- "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
- Он сначала заявлял, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика с "фонда Путина".
- Мужчина утверждал, что организация покушения на журналиста Бабченко якобы "была элементом спецоперации" СБУ.
- Адвокат говорил, что Герман – известный волонтер и является директором компании по производству оружия.
- Позже правоохранители сообщили, что Герман пошел на сделку со следствием и признал вину.
- Суд якобы дал ему 4,5 лет лишения свободы, однако приговор засекретили.
- "Заказчиком из фонда Путин", которого назвал Герман, якобы является Вячеслав Пивоварник.
- В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
- Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
- Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.