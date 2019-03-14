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Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы

Четверг, 14 марта 2019, 14:32
Осужденный за убийство Бабченко собрался выходить из тюрьмы

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания.

Об этом говорится в материалах судебного дела.

Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Скриншот решения Ирпенского суда, рассматривающего просьбу Германа
Скриншот решения Ирпенского суда, рассматривающего просьбу Германа

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила "Украинской правде", что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.

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Напомним:

  • 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.
  • 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.
  • Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.
  • Грицак заявил, что "организатора" убийства Бабченко задержали.
  • Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.
  • Он сначала заявлял, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика с "фонда Путина".
  • Мужчина утверждал, что организация покушения на журналиста Бабченко якобы "была элементом спецоперации" СБУ.
  • Адвокат говорил, что Герман – известный волонтер и является директором компании по производству оружия.
  • Позже правоохранители сообщили, что Герман пошел на сделку со следствием и признал вину.
  • Суд якобы дал ему 4,5 лет лишения свободы, однако приговор засекретили.
  • "Заказчиком из фонда Путин", которого назвал Герман, якобы является Вячеслав Пивоварник.
  • В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск.
  • Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
  • Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко Аркадийубийствосуд
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