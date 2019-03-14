Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания.

Об этом говорится в материалах судебного дела.

Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Скриншот решения Ирпенского суда, рассматривающего просьбу Германа

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила "Украинской правде", что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

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Напомним: