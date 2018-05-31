"Организатор убийства" Бабченко: Я работаю на украинскую контрразведку

Борис Герман, подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

Об этом он рассказал на заседании по избранию меры пресечения в четверг.

"Я сотрудничаю с внутренней разведкой по поводу выявления на територии Украины воздействия Российской Федерации по поводу смены власти Украины", – сказал Герман.

Он также сказал, что "контрразведка конфликтует с СБУ", и "вместо того, чтобы защищать государство, они начинают тянуть одеяло на себя".

Герман уверяет, что его задачи заключались в изучении "потоков денежных средств, которые приходят в Украину" из России, террористических групп, политических партий и деятелей, которые финансируются людьми из окружения Владимира Путина.

"Нам был предоставлен список 30 человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, который сразу же был передан в контрразведку", – заявил так называемый организатор убийства Бабченко.

Герман отметил, что эпизод "убийства" Бабченко был частью его работы.

"Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, что это все будет инсценировано", – заверил Герман.

По его словам, все это "делалось только на благо государства".

"Все действия, которые были сделаны, были для того, чтобы не было никаких смертей и чтобы выявить как можно больше предателей", – подчеркнул Герман.

Также Герман заверил, что уклоняться от следствия не будет.

Ранее стало известно, что предполагаемый организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым в других уголовных дел.

Следствие просит арестовать подозреваемого.

Его адвокат сообщил, что подозреваемый является известным волонтером и директором компании по производству оружия.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Читайте также: Все об "убийстве" Аркадия Бабченко и Бабченко жив!

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.