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Спикер Сейма Польши подал в отставку после скандала с авиаперелетами

Четверг, 8 августа 2019, 14:03

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский объявил об отставке в результате скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Об этом сообщает RMF 24.

Кухциньский, один из ведущих членов партии власти "Право и справедливость", сообщил, что уйдет с поста в пятницу, 9 августа. Его заявление прозвучало на следующий день после встречи с партийным руководством в среду.

Глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что решение спикера уйти в отставку является доказательством позиции партии "слушать поляков и служить Польши".

Польские СМИ и оппозиционная партия "Гражданская платформа" установили, что с марта 2018 году до июля 2019 Кухциньский часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Утверждается, что Кухцинський более 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

Оппозиция призвала его к отставке, однако сам Кухцинський ранее заявлял, что "рейсы были необходимой частью его работы". Он подчеркнул, что все его действия соответствовали польскому законодательству.

В среду прокурор в Варшаве сообщил, что проводится проверка на предмет возможных нарушений в связи с полетами Кухцинського.

По информации Onet, стоимость рейсов спикера Сейма вообще стоила польским налогоплательщикам 4 миллиона злотых (928 000 евро).

Частые полеты Кухцинського является потенциальной проблемой для партии власти накануне парламентских выборов этой осенью.

Европейская правда

Темы: Польшаскандалвиборы
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