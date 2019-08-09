Банки США передали Конгрессу документы о связях Трампа с гражданами РФ

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Пятница, 9 августа 2019, 05:55

Большие американские банки передали комитетам Конгресса США тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Ведомости Конгресса, в частности, передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. Немецкий Deutsche Bank, основной банк Трампа, передал электронные письма, кредитные соглашения и другие документы, связанные с Организацией Трампа, в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ответ на гражданскую повестку, направленную ранее в этом году ", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 два комитета Палаты представителей США, контролируемые демократами, пригласили у банков информацию о финансах 45-го президента США Дональда Трампа. Руководитель комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что его интересует, пытались иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружения.

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Темы: Трамп США


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