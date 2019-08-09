В ОПЗЖ надеются, что теперь им достанутся хоть какие-то комитеты
Источник: комментарий Нестора Шуфрича журналистам.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" претендует на руководство в парламентских комитетах, которые традиционно считаются "оппозиционными".
Прямая речь: "Безусловно, мы заявили, что будем в оппозиции к коалиции. Мы ожидаем, какие будут предложения коалиции.
Ест комитеты, которые должны возглавлять представители коалиции..
Что касается кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, – бюджетный комитет, комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю над работой правоохранительных органов, счетная палата, антимонопольный комитет – то, конечно, мы эти вопросы должны будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности".
Детали: Шуфрич перед заседанием подготовительной группы депутатов Верховной Рады 9 созыва отметил, что пока только ОПЗЖ заявила, что на 100% находится в оппозиции.
"При этом наш принцип: все, что будет предложено коалицией для того, чтобы в стране люди жили лучше, будет нами поддержано. Все, что будет у нас вызывать сомнение, мы будем подвергать критике. При этом каждый раз будем предлагать свой вариант", – заявил он.
О премьер-министре: "Мы не будем поддерживать кандидатуру премьер-министра, кто бы ни был предложен. Это функция коалиции".
О неприкосновенности: "Мы поддерживаем принцип снятия неприкосновенности с депутатов, президента и судей".
О прошлой ВР: "Предыдущие 5 лет мы работали в оппозиции, не имея ни единого представительства в органах управления Верховной Рады. Начинали четвертыми, закончили вторыми. А те, которые тогда не дали нам возможность работать в оппозиции и выполнять контрольные функции, как это предусмотрено регламентом, сегодня вообще еле пролезли в парламент".
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