В ОПЗЖ надеются, что теперь им достанутся хоть какие-то комитеты

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Пятница, 9 августа 2019, 14:46

Источник: комментарий Нестора Шуфрича журналистам.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" претендует на руководство в парламентских комитетах, которые традиционно считаются "оппозиционными".

Прямая речь: "Безусловно, мы заявили, что будем в оппозиции к коалиции. Мы ожидаем, какие будут предложения коалиции.

Ест комитеты, которые должны возглавлять представители коалиции..  

Что касается кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, – бюджетный комитет, комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю над работой правоохранительных органов, счетная палата, антимонопольный комитет – то, конечно, мы эти вопросы должны будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности".

Детали: Шуфрич перед заседанием подготовительной группы депутатов Верховной Рады 9 созыва отметил, что пока только ОПЗЖ заявила, что на 100% находится в оппозиции.

"При этом наш принцип: все, что будет предложено коалицией для того, чтобы в стране люди жили лучше, будет нами поддержано. Все, что будет у нас вызывать сомнение, мы будем подвергать критике. При этом каждый раз будем предлагать свой вариант", – заявил он.

О премьер-министре: "Мы не будем поддерживать кандидатуру премьер-министра, кто бы ни был предложен. Это функция коалиции".

О неприкосновенности: "Мы поддерживаем принцип снятия неприкосновенности с депутатов, президента и судей".

О прошлой ВР: "Предыдущие 5 лет мы работали в оппозиции, не имея ни единого  представительства в органах управления Верховной Рады. Начинали четвертыми, закончили вторыми. А те, которые тогда не дали нам возможность работать в оппозиции и выполнять контрольные функции, как это предусмотрено регламентом, сегодня вообще еле пролезли в парламент".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная Рада ОПЗЖ


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