В Индии часть населения лишили гражданства

1381 просмотр
Воскресенье, 1 сентября 2019, 01:24

Власти индийского штата Ассам лишили гражданства около 2 млн человек.

Об этом сообщает CNN.

"Около 2 миллионов человек на северо-востоке Индии были исключены из огромного списка граждан индийского штата Ассам в эти выходные", - говорится в сообщении.

По данным Национального реестра, из списка граждан штата Ассам исключили 1,9 млн человек. Всего в штате было зарегистрировано 33 млн человек.

Утверждается, что это поможет уменьшить число не имеющих документов иммигрантов из Бангладеш, однако критики опасаются, что это также приведет к депортации сотен тысяч ассамцев, говорящих на бенгали (официальный язык в Бангладеш).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Индия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню 11 августа 2019, 14:46
В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек 10 августа 2019, 10:48
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени 20 июля 2019, 19:20
Все новости
Главные новости
Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется
Зеленский рассказал о разговорах с Путиным: в МИД не хотели допустить
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение: цель - снизить зависимость от РФ
Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ - Перри
Все новости
здоровье

Как иметь чистую кожу без прыщей: 11 советов на основе научных данных

исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

улыбнитесь!

11 фото, которые показывают, что после рождения детей жизнь меняется навсегда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів