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В Индии часть населения лишили гражданства

Воскресенье, 1 сентября 2019, 01:24
В Индии часть населения лишили гражданства

Власти индийского штата Ассам лишили гражданства около 2 млн человек.

Об этом сообщает CNN.

"Около 2 миллионов человек на северо-востоке Индии были исключены из огромного списка граждан индийского штата Ассам в эти выходные", - говорится в сообщении.

По данным Национального реестра, из списка граждан штата Ассам исключили 1,9 млн человек. Всего в штате было зарегистрировано 33 млн человек.

Утверждается, что это поможет уменьшить число не имеющих документов иммигрантов из Бангладеш, однако критики опасаются, что это также приведет к депортации сотен тысяч ассамцев, говорящих на бенгали (официальный язык в Бангладеш).

Темы: Индия
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