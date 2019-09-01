В Индии часть населения лишили гражданства
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Воскресенье, 1 сентября 2019, 01:24
Власти индийского штата Ассам лишили гражданства около 2 млн человек.
Об этом сообщает CNN.
"Около 2 миллионов человек на северо-востоке Индии были исключены из огромного списка граждан индийского штата Ассам в эти выходные", - говорится в сообщении.
По данным Национального реестра, из списка граждан штата Ассам исключили 1,9 млн человек. Всего в штате было зарегистрировано 33 млн человек.
Утверждается, что это поможет уменьшить число не имеющих документов иммигрантов из Бангладеш, однако критики опасаются, что это также приведет к депортации сотен тысяч ассамцев, говорящих на бенгали (официальный язык в Бангладеш).
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