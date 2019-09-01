Вице-президент США: Мы продолжим поддерживать Украину
Источник: Заявление вице-президента США Майкла Пенса в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, которую транслировал FoxNews
Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину по безопасности и территориальной целостности.
Прямая речь: "Между США и Украиной - очень сильные отношения, мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы сильно поддерживаем территориальную целостность и народ Украины. Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым".
Детали: Как заявил Пенс, он надеется обсудить с главой украинского государства вопросы, касающихся прогресса в исполнении "Минских соглашений", и вопросов безопасности.
"В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики. Также мне хочется услышать больше о прогрессе в вопросе внедрения реформ. С нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом этот вопрос развивается", добавил Пенс.
В свою очередь Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины, "за то, что США всегда защищали и не меняли позицию относительно нашей территориальной целостности и суверенитета" и отметил, говоря о реформах, что "новая Верховная Рада работает всего три дня".
"В первый же день мы зарегистрировали 74 - или около того - законов (законопроектов - ред.), которые помогут реформировать украинскую систему, которые помогут не только бороться, но и победить коррупцию, 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд, мы перезапускаем другие антикоррупционные органы ... Назначен новый глава Службы безопасности, теперь у нас наконец новый генпрокурор, новое молодое правительство ... Мы действительно настроены побороть коррупцию и дать возможность бизнесу, экономике действительно развиваться в Украине", - заявил Зеленский.
"Честно говоря, ждать 5 лет совсем не хочется ... В течение первого года нашей власти мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество", - добавил президент.
Позже в Офисе президента Украины сообщили, что в ходе встречи стороны "обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, в фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине".
"Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Напомним,
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27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду - один из штатов США - надвигается мощный ураган.
- Накануне США, Польша и Украина подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.
- Министр энергетики США Рик Перри назвал подписанный документ "чрезвычайной победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран" и заявил о готовности США "помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки".