Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте
Нардепы от "Европейской солидарности" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.
Источник: сайт Верховной Рады.
Детали: Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) подготовили 13 нардепов.
Среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.
Текста документа на сайте Рады пока нет. Только указано, что он поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.
Сейчас спикер ВР не может подписать закон об импичменте, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.
Что было раньше: 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.
Принятие закона ознаменовалось скандалом, поскольку его на одном заседании рассматривали и в первом, и во втором чтении.
После принятия закона в первом чтении часть депутатов просили дать время на ознакомление с принятым законопроектом и внесение поправок и настаивали, чтобы во втором чтении и в целом закон рассматривали на следующем заседании.
Однако спикер Рады Дмитрий Разумков такую просьбу проигнорировал, поставил на голосование законопроект в целом, и фракция "Слуги народа" дала в его поддержку 244 голоса.
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Предыстория:
- 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента.
- 12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал.
- 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.
- 29 августа Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.
- 30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".
- 6 сентября профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте.
- 10 сентября Рада приняла в целом законопроект Зеленского об импичменте.