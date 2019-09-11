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Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Среда, 11 сентября 2019, 14:24
Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Нардепы от "Европейской солидарности" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Источник: сайт Верховной Рады.

Детали: Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) подготовили 13 нардепов.

Среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.

Текста документа на сайте Рады пока нет. Только указано, что он поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.

Сейчас спикер ВР не может подписать закон об импичменте, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Что было раньше: 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Принятие закона ознаменовалось скандалом, поскольку его на одном заседании рассматривали и в первом, и во втором чтении.

После принятия закона в первом чтении часть депутатов просили дать время на ознакомление с принятым законопроектом и внесение поправок и настаивали, чтобы во втором чтении и в целом закон рассматривали на следующем заседании.

Однако спикер Рады Дмитрий Разумков такую ​​просьбу проигнорировал, поставил на голосование законопроект в целом, и фракция "Слуги народа" дала в его поддержку 244 голоса.   

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Предыстория:

  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента. 
  • 12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал. 
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.
  • 29 августа Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.
  • 30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".
  • 6 сентября профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте.
  • 10 сентября Рада приняла в целом законопроект Зеленского об импичменте.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьВерховная Радаимпичмент
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