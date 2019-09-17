Поджог дома Гонтаревой: у Порошенко и Вакарчука говорят, что это бьет по репутации страны

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Вторник, 17 сентября 2019, 13:27

В партиях музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой делает Украину непривлекательной для инвесторов и бьет по репутации.

Источник: пресс-службы партии "Голос" и "Европейская солидарность"

Дословно "Голос": "Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах...

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Украинская правда

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Темы: Гонтарева Вакарчук Порошенко пожар Зеленский


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