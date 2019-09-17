Поджог дома Гонтаревой: у Порошенко и Вакарчука говорят, что это бьет по репутации страны

В партиях музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой делает Украину непривлекательной для инвесторов и бьет по репутации.

Источник: пресс-службы партии "Голос" и "Европейская солидарность"

Дословно "Голос": "Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах...

Качество и скорость расследования такого дерзкого преступления станет настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов, а также и экзаменом для правоохранительных органов".

Детали: В партии Вакарчука считают, что атака на дом семьи Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал", а расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей.

"Евросолидарность" пишет, что в отношении Гонтаревой продолжается "кампания террора", которую осуществляет власть.

В политсиле утверждают, что власть не отреагировала на поджог автомобиля невестки экс-главы НБУ.

"Евросолидарность" заявила, что будет информировать международные структуры об угрозе жизни Гонтаревой.

Кроме того, в партии бывшего президента считают, что инцидент может ухудшить условия сотрудничества Украины с МВФ. Ведь сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая, как пишут в партии Порошенко, "будет считать кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата".

У Порошенко призывают проукраинские силы объединиться и "не допустить превращения Украины в авторитарную полицейский страну".

Дословно "ЕС": "Убеждены, что эта кампания (террора относительно Гонтаревой - ред.) является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз.

Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой ...

Показательное бездействие правоохранительных органов относительно этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор проукраинских сил.

Затягивание расследования кампании террора против Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности".

Важно: Министерство внутренних дел еще с 2014 года возглавляет Арсен Аваков. Аваков один из двух министров, которого оставили на должности после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

29 августа Верховная Рада 9 созыва назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука и его команду. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Авакова оставили на должности на время переходного периода, который, вероятно, продлится 6 месяцев. Арахамия добавил, что Аваков остался в кресле министра МВД под "персональную ответственность президента".

Аваков и Порошенко публичного не конфликтовали, однако в окружении политиков утверждают, что они не ладят.

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