Поджог дома Гонтаревой: у Порошенко и Вакарчука говорят, что это бьет по репутации страны
2193 просмотра
Вторник, 17 сентября 2019, 13:27
В партиях музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой делает Украину непривлекательной для инвесторов и бьет по репутации.
Источник: пресс-службы партии "Голос" и "Европейская солидарность"
Дословно "Голос": "Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах...
Дополняется...
История вопроса:
- В ночь на 17 сентября дом семьи Гонтаревой в Гореничах под Киевом сгорел дотла.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину - не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".
- В полиции сообщили, что на пепелище дома, принадлежавшего семье Гонтаревой, полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua