Поджог дома Гонтаревой: у Порошенко и Вакарчука говорят, что это бьет по репутации страны

В партиях музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой делает Украину непривлекательной для инвесторов и бьет по репутации.

Источник: пресс-службы партии "Голос" и "Европейская солидарность"

Дословно "Голос": "Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах...

Дополняется...

История вопроса: