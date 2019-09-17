Зеленский поручил Баканову расследовать поджог дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Источник: facebook Службы безопасности Украины.

Детали: Зеленский поручил главе СБУ Баканову присоединиться к расследованию факта пидпалу поджога дома Гонтаревой.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил Баканов.

Читайте также: Ночной поджог дома. Враги Гонтаревой

Предыстория: