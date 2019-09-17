Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Об этом он заявил в переписке с корреспондентом "Украинской правды".

"Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами", – написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания),

На форуме YES в субботу журналисты спрашивали Коломойского о его конфликте с экс-главой НБУ, на что олигарх отвечал, что, у Гонтаревой и без него хватает врагов.

Этому предшествовало: в ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".

Предыстория: