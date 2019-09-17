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Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут

Вторник, 17 сентября 2019, 11:15
Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Об этом он заявил в переписке с корреспондентом "Украинской правды".

"Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами", – написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания),

На форуме YES в субботу журналисты спрашивали Коломойского о его конфликте с экс-главой НБУ, на что олигарх отвечал, что, у Гонтаревой и без него хватает врагов.

Этому предшествовало: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".

Предыстория:

  • 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.
  • Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.
  • Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.
  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский.
  • 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
  • Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
  • Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Украинская правда

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Темы: ГонтареваКоломойскийпожар
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