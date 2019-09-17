Аваков: Тот, кто заказал поджог дома Гонтаревой, вредит своему государству

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция расследует поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом.

Источник: Twitter Авакова, сайт полиции Киевской области

Глава МВД: "Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству.

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника".

Полиция: Охранник дома, который принадлежит семье Валерии Гонтаревой, ночью услышал посторонний шум – а когда вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что около 03:00 неизвестный, которого подозревают в поджоге, перелез через забор домовладения.

Поджог дома Гонтаревых в Гореничах Фото УП от источников в правоохранительных органах

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску и установлению лица, уничтожившего имущество.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным источников УП, дом площадью 316 кв м принадлежит Олегу Борисовичу Гонтареву – мужу экс-главы Нацбанка.

Предположительно, в дом бросили петарду.

Этому предшествовало: 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Предыстория: