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Аваков: Тот, кто заказал поджог дома Гонтаревой, вредит своему государству

Вторник, 17 сентября 2019, 09:20
Аваков: Тот, кто заказал поджог дома Гонтаревой, вредит своему государству

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция расследует поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом.

Источник: Twitter Авакова, сайт полиции Киевской области

Глава МВД: "Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству.

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника".

Полиция: Охранник дома, который принадлежит семье Валерии Гонтаревой, ночью услышал посторонний шум – а когда вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что около 03:00 неизвестный, которого подозревают в поджоге, перелез через забор домовладения.

Поджог дома Гонтаревых в Гореничах
Поджог дома Гонтаревых в Гореничах
Фото УП от источников в правоохранительных органах

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску и установлению лица, уничтожившего имущество.

 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным источников УП, дом площадью 316 кв м принадлежит Олегу Борисовичу Гонтареву – мужу экс-главы Нацбанка.

Предположительно, в дом бросили петарду.

 

Этому предшествовало: 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..
  • В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
  • Гонтарева предлагала следователем прилетать в Лондон.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
  • Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Украинская правда

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Темы: ГонтареваАваковполиция
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