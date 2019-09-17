Аваков: Тот, кто заказал поджог дома Гонтаревой, вредит своему государству
Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция расследует поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом.
Источник: Twitter Авакова, сайт полиции Киевской области
Глава МВД: "Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству.
Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника".
Полиция: Охранник дома, который принадлежит семье Валерии Гонтаревой, ночью услышал посторонний шум – а когда вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что около 03:00 неизвестный, которого подозревают в поджоге, перелез через забор домовладения.
С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.
Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску и установлению лица, уничтожившего имущество.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
По данным источников УП, дом площадью 316 кв м принадлежит Олегу Борисовичу Гонтареву – мужу экс-главы Нацбанка.
Предположительно, в дом бросили петарду.
Этому предшествовало: 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.
Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.
Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.
Предыстория:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..
- В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- Гонтарева предлагала следователем прилетать в Лондон.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
- Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.