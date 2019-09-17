Враги Гонтаревой. Кто из олигархов может мстить бывшему руководителю НБУ?

Що сталось із будинком Валерії Гонтаревої, хто може за цим стояти, яких ворогів нажила собі екс-очільниця НБУ та як із цим пов’язана націоналізація "Привату", розбиралась "Українська правда".

Нічний підпал будинку та інші неприємності Гонтаревої

О третій годині ночі 17 вересня постать у темній одежі перескочила через паркан будинку у селі Гореничі під Києвом, який належить родині колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

За час каденції Валерії Гонтаревої зникло більше половини банків фото: Дмитро ларін, уп

Невідомий зловмисник жбурнув у будинок пляшку із запалювальною сумішшю. Рух біля будинку помітив охоронець фірми "Шериф", який у цей час перебував у своєму сторожовому будиночку.

Затримати палія охоронець не зміг та натомість побачив, що будинок охоплений вогнем.

Зловмисник із відстані вистрілив у дім Гонтаревої з петарди, яка і запалила суміш.

Петарду на місці події знайшли, палія – ні.

Останні місяці будинок використовувався як дачний, з квітня 2019-го там ніхто не жив. Ще до початку осені його охороняло 6 людей. Але на момент підпалу на місці був лише один охоронець. Можливо, саме тому вдалося уникнути жертв, хоч сам будинок згорів вщент.

Це не перше майно родичів Гонтаревої, яке постраждало за останній час.

5 вересня у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої. Тоді машину теж підпалили вночі.

Про обидва підпали преса дізналась від самої Валерії Гонтаревої, яка повідомила про них з лондонської клініки.

30 серпня колишню главу НБУ на вулиці британської столиці збив автомобіль. Гонтаревій здійснили операцію на нозі, ще одну мають провести незабаром.

Після наїзду на неї авто, екс-глава НБУ не робила ніяких гучних заяв, але після того, як спалили авто її невістки, Гонтарева почала турбуватися за своє життя.

"Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій", – заявила екс-глава НБУ після підпалу авто.

Під словесними погрозами екс-глава НБУ мала на увазі висловлювання одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який після повернення в Україну заявив, що пришле літак у Лондон, щоб вивезти Гонтареву "у приватному порядку".

Екс-глава НБУ розцінила це як погрозу з боку колишнього власника "ПриватБанку", який націоналізували під час її роботи в НБУ.

Щоправда, Коломойський спростував свою причетність до автопригоди, у якій постраждала Гонтарева. У відповідь олігарх "пожартував", що "обіцяв прислати по неї літак, а не авто".

Крім проблем з фізичною безпекою у колишньої глави НБУ в Україні з’явились і проблеми кримінального характеру.

Генпрокуратура в особі одіозного прокурора Костянтина Кулика ще в останні дні президентства Петра Порошенка оголосила про підозри у так званих "справах Курченка" одразу кільком близьким соратникам президента Порошенка.

Серед них була і Валерія Гонтарева, яку Коломойський називав виконавицею рейдерського захоплення "ПриватБанку".

Навесні Гонтарева виїхала з України в Британію, де її запросили викладати у престижній Лондонській школі економіки. Тим часом ГПУ неодноразово викликала екс-главу НБУ на допит, а суд навіть дав Державному бюро розслідувань дозвіл на примусовий її привід для допиту.

12 вересня ДБР проводило обшуки у київській квартирі, де прописана Гонтарева.

Реакція на підпал будинку Гонтаревої

Валерія Гонтарева: "Це уже повний і остаточний "беспредел". Я не знаю, куди мені звертатись, терор триває", – сказала Гонтарева виданню НВ.

Президент Володимир Зеленський: "Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.

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В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними".

Глава МВС Арсен Аваков: "Нічний підпал будинку Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі.

Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця".

Олігарх Ігор Коломойський: "Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі".

Колишній президент Петро Порошенко: "Ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтаревої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі та зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу.

Підпал приватного будинку Гонтаревої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз".

Вороги Гонтаревої

Головний проект Гонтаревої на чолі НБУ, який ще довго будуть згадувати і лаяти, – це "зачистка банківського сектору". Завдяки цьому вона увійшла в історію.

За час її каденції зникло більше половини банків. На початку 2014 року в Україні існувало 180 банків, зараз з різним успіхом працює 76 фінансових установ.

Серед її ворогів і недоброзичливців – найбагатші українські олігархи та тисячі вкладників банків, яким не пощастило повернути свої гроші. За даними Фонду гарантування вкладів, заборгованість банків-банкрутів перед 13-ма тисячами клієнтів, вклади яких перевищували 200 тисяч гривень, досі становить 35,7 млрд гривень.

Ігор Коломойський: Навесні цього року Гонтарева заявляла, що Коломойський вважає її найбільшим своїм ворогом.

Конфлікт екс-глави НБУ та олігарха почався ще у 2016 році, коли держава націоналізовувала "Приватбанк", бенефіціарами якого були Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов.

Тепер, за словами Гонтаревої, олігарх регулярно погрожує їй.

"Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому", – емоційно розповідала вона журналістам.

Сам же Коломойський у кулуарах форуму YES віджартовувався, що ворогів у Гонтаревої вистачає і без нього.

"Машина її збила? І Коломойський сидів за кермом? Пам'ятаєте, вона говорила, що я їй щось там погрожував? Літак скерувати? Так я хочу уточнити, що обіцяв лише скерувати по неї літак, а не автомобіль", – відповідав він журналістам на запитання про ДТП за участі екс-глави НБУ.

Олег Бахматюк: Саме під керівництвом Гонтаревої у 2015 році НБУ ліквідував VAB Банк, що належить олігарху.

"Я впевнений, що історія дасть оцінку голові Нацбанку, яка нанесла більшої шкоди, ніж Путін, економіці нашої держави", – говорив Бахматюк.

Нацбанк відкликав ліцензію банку "VAB" Бахматюка через неплатоспроможність. У листопаді 2014 року в банк була введена тимчасова адміністрація, а за місяць до того, у жовтні, його віднесли до категорії проблемних. У березні 2015 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "VAB Банку".

Бахматюк неодноразово визнавав, що у нього з Гонтаревою особистий конфлікт:

"Вона зуміла мене посварити з усіма силовими структурами: і тут, і за кордоном. Мій банк поклали, і це був суто каприз Гонтаревої".

Костянтин Жеваго: Наприкінці 2015 року Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Фінанси і Кредит", головним акціонером якого був олігарх.

Банк не зміг покращити ліквідність і його власники зробили недостатньо для запобігання неплатоспроможності.

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Пізніше ДБР та Нацполіція почали розслідування щодо колишніх топ-менеджерів банку, яких підозрювали у привласненні понад 2,5 млрд гривень. Правоохоронці також вивчали причетність до схеми самого Жеваго.

Як і Бахматюк, Жеваго вважав ліквідацію банку незаконною:

"Чи повинен був закриватися банк "Фінанси і кредит"? Ні, не повинен. У день, коли його закрили, на рахунку було 600 мільйонів гривень".

Гонтарева на претензії олігархів відповідала зустрічними звинуваченнями:

"Бахматюк і Жеваго вкрали мільярди гривень рефінансування НБУ, виданого їм задовго до мого приходу в НБУ, вони оскаржили в продажних судах всі свої персональні гарантії і не повернули жодної копійки грошей в свої збанкрутілі банки".

Націоналізація Приватбанку

Найбільш важким завданням для голови НБУ була націоналізація Приватбанку. Ця подія була неоднозначною, оскільки мала ще й політичне забарвлення.

Чимало учасників банківського ринку припускають, що у ситуації з Приватбанком Гонтарева виконувала "замовлення президента Порошенка" у війні з олігархом Коломойським. Замовлення доволі дороге, оскільки коштуватиме платникам податків сотні мільярдів гривень.

Але, мабуть, лише так можна було забрати банк у колишніх акціонерів, не зруйнувавши банківську систему України.

З іншого боку: чи винна Гонтарева у тому, що банк Коломойського працював за принципом фінансової піраміди? Саме цим українська влада мотивувала необхідність націоналізації перед МВФ.

Нацбанк вперше почав прораховувати варіанти націоналізації в 2015 році, коли зіпсувалися відносини групи "Приват" з Порошенком. Однією з основних проблем НБУ на той час була необхідність отримати згоду на націоналізацію акціонерів, у яких не було бажання розлучатися з банком.

Силовий сценарій зміни акціонерів банку ніс в собі як політичні, так і економічні ризики, адже на той час клієнтами фінустанови були понад 20 мільйонів українців.

Після довгих місяців напружених переговорів сторони все-таки знайшли компромісне рішення. Екс-власники надіслали листи до уряду та НБУ, в яких просили державу увійти в капітал банку та провести його оздоровлення та зобов'язалися реструктурувати свої зобов'язання перед банком до 1 липня 2017 року.

Вже 18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про входження держави в капітал банку.

У чому звинувачують Коломойського

Коломойський одразу після націоналізації заявив про намір повернути собі Приватбанк. Конфлікт держави з екс-акціонерами перейшов у судову площину.

За словами Гонтаревої, Коломойський (на фото) регулярно погрожує їй фото: українська правда

Суди у справі Приватбанку тривають і в іноземних юрисдикціях, і в Україні.

У грудні 2017 року банк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського та Боголюбова. Як запобіжний захід суд видав наказ про всесвітній арешт їхніх активів, але пізніше дійшов висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

У грудні 2018 року НБУ подав позов проти Коломойського у Швейцарії. Предмет спору – вимога погасити борг за наданими банку кредитами рефінансування на 6,64 млрд грн. До кінця 2018 року Нацбанк подав до українських судів 147 позовів. Згодом стало відомо і про позов Приватбанку проти Коломойського у США.

У чому звинувачують екс-акціонерів? Відповідь на це питання міститься у звіті американського детективного агентства Kroll, яке розслідувало діяльність банку за останні десять років.

Детективи підтвердили інформацію, якою до цього оперували представники Нацбанку та більшість фінансових фахівців: Приватбанк до націоналізації видав 90-95% корпоративних кредитів компаніям, пов'язаним з Коломойським і Боголюбовим.

Головний висновок аудиту такий: у результаті шахрайських операцій, від яких отримали вигоду екс-акціонери, банку завдано 5,5 млрд дол збитків. Приблизно таку ж суму держава виклала для порятунку установи.

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Раніше про виведення коштів говорив і екс-голова правління банку Олександр Шлапак, який детально описав схему "трансформації" кредитного портфеля Приватбанку, яка значно погіршила якість кредитного портфеля.

Екс-акціонери заявляли, що ця трансформація робилася на вимогу НБУ, під його пильним наглядом і ніякого шахрайства у цьому немає. Приблизно таку ж реакцію у Коломойського викликав і звіт Kroll: "Маячня, яку нема сенсу коментувати. Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути".

За часів минулої влади позиції держави в суперечці з Коломойським і Боголюбовим були доволі сильними. Утім, вже перед другим туром президентських виборів, коли переможець гонки був визначений, ситуація змінилася.

Спочатку скандальний Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Згодом ще кілька судів ухвалили низку рішень, які суттєво погіршили позиції держави у суперечках щодо найбільшої фінустанови.

Напередодні сам Коломойський сказав, що бачить "гарне вікно можливостей" для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію Приватбанку.

Що Зеленський і його команда будуть робити з "Приватом"

В інтерв’ю "Українській правді" Ігор Коломойський розповідав, що хоче довести, що у "Приватбанку" перебувають 50 або 60 млрд гривень вкладів попередніх власників.

"Якщо їх неможливо звідти забрати, тоді у мене є варіант – зарахуйте мені мої 50 млрд. У вас там 160 млрд – дайте мені на них акціії. Будемо вважати, що загальний капітал 200 чи 210 млрд. Віддайте мені проценти і розійдемося. Будемо разом співіснувати і управляти банком", – пропонував олігарх.

Наразі влада шукає компроміс із Коломойським у питанні "Приватбанку". Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, цей компроміс буде узгоджений із МВФ і що переговорами з Коломойським займаються особисто президент Зеленський та глава його Офісу Андрій Богдан.

"Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", – зазначав Гончарук в інтерв'ю Financial Times.

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У цій ситуації є одне "але". Навесні в інтерв’ю УП Андрій Богдан визнавав, що працював адвокатом Коломойського в тому числі у справах, що стосувалися "Приватбанку".

І під час розмови з журналістами Богдан говорив, що націоналізація, на його думку, була проведена з порушеннями:

"Я не знаю економічних нюансів цієї справи... Але з точки зору юриспруденції ця схема націоналізації була вчинена з великими порушеннями закону. Для мене особисто не зрозуміло, чому, маючи абсолютно легальну юридичну ситуацію, схему, її не використали, а використали схему, яка точно не має нічого спільного з законодавством України".

Однак вже після публікації Financial Times Гончарук заперечив, що уряд веде будь-які перемовини з попередніми власниками "Приватбанку".

Всі ці дивні заяви та злочини відбуваються саме у період, коли в Україні перебуває місія МВФ. Саме зараз новий уряд намагається отримати рекомендації раді директорів МВФ для нової програми співпраці для України.

Саме той МВФ, який у 2016 році і просив українську владу націоналізувати "Приватбанк".

Чи допоможуть співпраці з Міжнародним валютним фондом напади, необдумані висловлювання та підкилимні ігри з олігархами?

Роман Романюк, Микола Топалов, Олександр Мойсеєнко