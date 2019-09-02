Кернес пошел в суд, чтобы запретить прайд в Харькове

Источник: Facebook-страница Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.

Дословно Кернес: "Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, ответственный за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда".