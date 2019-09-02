Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес пошел в суд, чтобы запретить прайд в Харькове

Понедельник, 2 сентября 2019, 16:53

Источник: Facebook-страница Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.

Дословно Кернес: "Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, ответственный за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда".

Детали: По словам Кернеса, такое решение он принял, потому что ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно.

Сейчас в соцсетях организаторы харьковского прайда рекламируют мероприятие, запланированное на 15-е сентября.

В то же время, Кернес пишет, что на сайте горсовета зарегистрировали петицию о запрете прайда. Петиция за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.

Также, по его словам, проведением прайда в Харькове обеспокоены силовики, потому что в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.

Предыстория:

  • Мероприятия первого харьковского прайда запланированы с 9 по 15 сентября. Тема прайда: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
  • 31 августа во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019" на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Украинская правда
Темы: ХарьковКернесправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Харьков
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: