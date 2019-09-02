Кернес пошел в суд, чтобы запретить прайд в Харькове
Источник: Facebook-страница Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
Дословно Кернес: "Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, ответственный за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда".
Детали: По словам Кернеса, такое решение он принял, потому что ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно.
Сейчас в соцсетях организаторы харьковского прайда рекламируют мероприятие, запланированное на 15-е сентября.
В то же время, Кернес пишет, что на сайте горсовета зарегистрировали петицию о запрете прайда. Петиция за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.
Также, по его словам, проведением прайда в Харькове обеспокоены силовики, потому что в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.
Предыстория:
- Мероприятия первого харьковского прайда запланированы с 9 по 15 сентября. Тема прайда: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
- 31 августа во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019" на трех человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство.