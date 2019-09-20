Вакарчук спрашивает у властей, что они имеют в виду под безопасностью на Донбассе

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Пятница, 20 сентября 2019, 11:01

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук требует от властей объяснить, каким образом планируется достичь безопасности на оккупированной территории востока для проведения там выборов.

Источник: выступление депутата Вакарчука в Верховной Раде

Прямая речь: "Позавчера состоялось совместное заседание двух комитетов – иностранных дел и евроинтеграции, на котором министр иностранных дел заявил, что он лично дал согласие на согласование так называемой "формулы Штайнмайера".

Эта формула – это вольная трактовка Минских договоренностей, в которых говорится, что мы обязуемся провести выборы на временно оккупированных территориях после получения безопасности. Ничего конкретного о факте, как будем получать эту безопасность, там нет.

Эта тревожное заявление было опровергнуто одним из руководителей фракции "Слуга народа", который сказал, что министр иностранных дел что-то напутал, такого не было

Меня и нашу фракцию беспокоит такая разность взглядов у людей, определяющих властную позицию по международным вопросам".

Вакарчук добавил, что глава комитета иностранных дел называет будущие договоренности "формулой Зеленского, в которой снова есть слова об отводе войск, о получении безопасности, об обязательствах провести выборы на всей территории Украины, включая территорию оккупированного Донбасса, но нет ни слова о том, как эта безопасность будет получаться".

Прямая речь: "У меня простой и четкий вопрос: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль над границей? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета.

Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от команды президента, ото всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, четко сказать: мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Вакарчук Донбасс Минские соглашения Зеленский Пристайко


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