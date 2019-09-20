Вакарчук спрашивает у властей, что они имеют в виду под безопасностью на Донбассе
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук требует от властей объяснить, каким образом планируется достичь безопасности на оккупированной территории востока для проведения там выборов.
Источник: выступление депутата Вакарчука в Верховной Раде
Прямая речь: "Позавчера состоялось совместное заседание двух комитетов – иностранных дел и евроинтеграции, на котором министр иностранных дел заявил, что он лично дал согласие на согласование так называемой "формулы Штайнмайера".
Эта формула – это вольная трактовка Минских договоренностей, в которых говорится, что мы обязуемся провести выборы на временно оккупированных территориях после получения безопасности. Ничего конкретного о факте, как будем получать эту безопасность, там нет.
Эта тревожное заявление было опровергнуто одним из руководителей фракции "Слуга народа", который сказал, что министр иностранных дел что-то напутал, такого не было
Меня и нашу фракцию беспокоит такая разность взглядов у людей, определяющих властную позицию по международным вопросам".
Вакарчук добавил, что глава комитета иностранных дел называет будущие договоренности "формулой Зеленского, в которой снова есть слова об отводе войск, о получении безопасности, об обязательствах провести выборы на всей территории Украины, включая территорию оккупированного Донбасса, но нет ни слова о том, как эта безопасность будет получаться".
Прямая речь: "У меня простой и четкий вопрос: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль над границей? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета.
Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от команды президента, ото всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, четко сказать: мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины".
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Штайнмайер – не врач. Как Зеленский продолжает дипломатию имени Порошенко
Предыстория:
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.
- 14 сентября глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".
- 18 сентября Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.
- Однако тогда же российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.
- 19 сентября российский "Коммерсант" опубликовал редакцию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. Согласно ей, закон об "особом статусе" Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО, проведенных по украинскому законодательству.
- В тот же день под Офисом президента Украины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".