Вакарчук спрашивает у властей, что они имеют в виду под безопасностью на Донбассе
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук требует от властей объяснить, каким образом планируется достичь безопасности на оккупированной территории востока для проведения там выборов.
Источник: выступление депутата Вакарчука в Верховной Раде
Прямая речь: "Позавчера состоялось совместное заседание двух комитетов – иностранных дел и евроинтеграции, на котором министр иностранных дел заявил, что он лично дал согласие на согласование так называемой "формулы Штайнмайера".
Эта формула – это вольная трактовка Минских договоренностей, в которых говорится, что мы обязуемся провести выборы на временно оккупированных территориях после получения безопасности. Ничего конкретного о факте, как будем получать эту безопасность, там нет.
Эта тревожное заявление было опровергнуто одним из руководителей фракции "Слуга народа", который сказал, что министр иностранных дел что-то напутал, такого не было
Меня и нашу фракцию беспокоит такая разность взглядов у людей, определяющих властную позицию по международным вопросам".
Вакарчук добавил, что глава комитета иностранных дел называет будущие договоренности "формулой Зеленского, в которой снова есть слова об отводе войск, о получении безопасности, об обязательствах провести выборы на всей территории Украины, включая территорию оккупированного Донбасса, но нет ни слова о том, как эта безопасность будет получаться".
Прямая речь: "У меня простой и четкий вопрос: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль над границей? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета.
Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от команды президента, ото всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, четко сказать: мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины".
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