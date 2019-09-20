Вакарчук питає владу, що вона має на увазі під безпекою на Донбасі

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вимагає від влади пояснити, яким чином планується досягнути безпеки на окупованій території сходу для проведення там виборів.

Джерело: виступ депутата Вакарчука у Верховній Раді

Пряма мова: "Позавчора відбулося спільне засідання двох комітетів – закордонних справ та євроінтеграції, на якому міністр закордонних справ заявив, що він персонально дав згоду на погодження так званої "формули Штайнмаєра".

Ця формула – це вільне трактування Мінських домовленостей, за якими говориться, що ми зобов’язуємося провести вибори на тимчасово окупованих територіях після одержання безпеки. Нічого конкретного про факт ,як будемо отримувати цю безпеку, там не має

Ця тривожна заява була спростована одним з очільників фракції "Слуга народу", який сказав, що міністр закордонних справ щось наплутав такого не було

Мене і нашу фракцію непокоїть така різність поглядів у людей, які сьогодні визначають владну позицію щодо міжнародних питань".

Вакарчук додав, що голова комітету закордонних справ називає майбутні домовленості "формулою Зеленського, в якій знову є слова про відведення військ, про отримання безпеки, про зобов’язання провести вибори на всій території України, включаючи територію окупованого Донбасу, але немає ні слова про те, як ця безпека буде отримуватися".

Пряма мова: "У мене просте й чітке питання: скажіть, ви збираєтеся організовувати безпеку без того, щоб отримати контроль над кордоном? Якщо так, то це здача інтересів України і шлях до втрати суверенітету.

Якщо ні, то ми вимагаємо від міністра закордонних справ, від команди президента, від всіх, хто сьогодні здійснює зовнішню політику, чітко сказати: ми проведемо вибори тільки тоді, коли отримаємо контроль над всією територією України".

Вакарчук у Раді goloszmin.org

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