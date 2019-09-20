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Вакарчук питає владу, що вона має на увазі під безпекою на Донбасі

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:01

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вимагає від влади пояснити, яким чином планується досягнути безпеки на окупованій території сходу для проведення там виборів.

Джерело: виступ депутата Вакарчука у Верховній Раді

Пряма мова: "Позавчора відбулося спільне засідання двох комітетів – закордонних справ та євроінтеграції, на якому міністр закордонних справ заявив, що він персонально дав згоду на погодження так званої "формули Штайнмаєра".

Ця формула – це вільне трактування Мінських домовленостей, за якими говориться, що ми зобов’язуємося провести вибори на тимчасово окупованих територіях після одержання безпеки. Нічого конкретного про факт ,як будемо отримувати цю безпеку, там не має

Ця тривожна заява була спростована одним з очільників фракції "Слуга народу", який сказав, що міністр закордонних справ щось наплутав такого не було

Мене і нашу фракцію непокоїть така різність поглядів у людей, які сьогодні визначають владну позицію щодо міжнародних питань".

Вакарчук додав, що голова комітету закордонних справ називає майбутні домовленості "формулою Зеленського, в якій знову є слова про відведення військ, про отримання безпеки, про зобов’язання провести вибори на всій території України, включаючи територію окупованого Донбасу, але немає ні слова про те, як ця безпека буде отримуватися".

Пряма мова: "У мене просте й чітке питання: скажіть, ви збираєтеся організовувати безпеку без того, щоб отримати контроль над кордоном? Якщо так, то це здача інтересів України і шлях до втрати суверенітету.

Якщо ні, то ми вимагаємо від міністра закордонних справ, від команди президента, від всіх, хто сьогодні здійснює зовнішню політику, чітко сказати: ми проведемо вибори тільки тоді, коли отримаємо контроль над всією територією України".

Вакарчук у Раді
Вакарчук у Раді
goloszmin.org

Знати більше За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Штайнмаєр – не лікар. Як Зеленський продовжує дипломатію імені Порошенка

Передісторія:

  • 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
  • 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
  • 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
  • Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
  • 19 вересня російський "Коммерсант" опублікував редакцію "формули Штайнмаєра", яку так і не підписали у Мінську. Згідно з нею, закон про "особливий статус" Донбасу набуває чинності о 20:00 у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, проведених за українським законодавством.
  • Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукДонбасМінські угодиЗеленськийПристайко
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