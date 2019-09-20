Пристайко пояснил, что предполагает "формула Зеленского" для Донбасса
Предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.
Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".
"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить", – сказал он.
"Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", – заявил Пристайко.
Он также отметил, что Украина полностью не отменяет экономическую блокаду, ведь ее условием является возвращение предприятий.
"Но есть блокада предприятий, а, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?", – сказал министр.
"Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", – добавил Пристайко.
Также Пристайко заявил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основании украинского законодательства.
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За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной
Напомним:
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.
- 14 сентября глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".
- 18 сентября Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.
- Однако тогда же российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.
- 19 сентября российский "Коммерсант" опубликовал редакцию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. Согласно ей, закон об "особом статусе" Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО, проведенных по украинскому законодательству.
- В тот же день под Офисом президента Украины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".