Пристайко пояснив, що передбачає "формула Зеленського" для Донбасу

Пропозиції президента Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити", – сказав він.

"Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", – заявив Пристайко.

Він також зазначив, що Україна повністю не скасовує економічну блокаду, адже її передумовою є повернення підприємств.

"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?", – сказав міністр.

"Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", – додав Пристайко.

Також Пристайко заявив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

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