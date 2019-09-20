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Пристайко пояснив, що передбачає "формула Зеленського" для Донбасу

П'ятниця, 20 вересня 2019, 14:34

Пропозиції президента Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити", – сказав він.

"Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", – заявив Пристайко.

Він також зазначив, що Україна повністю не скасовує економічну блокаду, адже її передумовою є повернення підприємств.

"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?", – сказав міністр.

"Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", – додав Пристайко.

Також Пристайко заявив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

Читайте також "Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка

За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Нагадаємо:

  • 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
  • 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
  • 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
  • Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
  • 19 вересня російський "Коммерсант" опублікував редакцію "формули Штайнмаєра", яку так і не підписали у Мінську. Згідно з нею, закон про "особливий статус" Донбасу набуває чинності о 20:00 у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, проведених за українським законодавством.
  • Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".

Теми: ДонбасЗеленськийПристайкоМінські угоди
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