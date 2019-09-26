Лавров раскрыл свое видение "формулы Штайнамайера"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, но заявил, что должно быть еще "учтено мнение" оккупационных властей этих районов.

Источник: Интервью Лаврова российскому изданию "Коммерасантъ".

Детали: Министр иностранных дел РФ заявил, что украинская сторона пытается пересмотреть и изменить "формулу Штайнмайера", утверждая что реализация "формулы" возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

При этом, по его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко "перевирает" достигнутые в "нормандском формате" договоренности, утверждая, что согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.

Прямая речь Лаврова: "Это полное искажение "формулы Штайнмайера". Напомню, что Минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено".

Что было раньше: на прошлой неделе российская газета "Коммерсант" опубликовала так называемую единую редакцию "формулы Штайнмайера".

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Кроме того, в документе отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Никакого упоминания "мнения самопровозглашенных республик" в тексте нет.

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