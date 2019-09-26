Лавров розкрив своє бачення "формули Штайнамаєра"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбутися відповідно до Конституції України, але заявив, що має бути ще "врахована думка" окупаційної влади цих районів.

Джерело: Інтерв'ю Лаврова російському виданню "Коммерасантъ".

Деталі: Міністр закордонних справ РФ заявив, що українська сторона намагається переглянути і змінити "формулу Штайнмаєра", стверджуючи що реалізація "формули" можлива тільки при виконанні ряду умов з безпеки.

При цьому, за його словами, наприклад, попередній президент України Петро Порошенко "перебріхує" досягнуті в "нормандському форматі" домовленості, стверджуючи, що узгодженої "формули Штайнмаєра" не існує.

Пряма мова Лаврова: "Це повне спотворення "формули Штайнмаєра". Нагадаю, що Мінські домовленості свідчать: спочатку потрібно прийняти закон про особливий статус, потім організувати вибори в Донбасі. Там згадані українські закони, але там також згадано, що порядок проведення виборів з підключенням ОБСЄ повинен бути узгоджений з Донецьком і Луганськом. Закон законом, але думку цих самопроголошених республік має бути враховано".

Що було раніше: Минулого тижня російська газета "Коммерсантъ" опублікувала так звану єдину редакцію "формули Штайнмаєра".

Згідно з нею, закон про особливий статус "вступає в силу в 20:00 за місцевим часом в день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

Крім того, в документі наголошується, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

Жодної згадки "думки самопроголошених республік" в тексті немає.

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