Лавров розкрив своє бачення "формули Штайнамаєра"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбутися відповідно до Конституції України, але заявив, що має бути ще "врахована думка" окупаційної влади цих районів.
Джерело: Інтерв'ю Лаврова російському виданню "Коммерасантъ".
Деталі: Міністр закордонних справ РФ заявив, що українська сторона намагається переглянути і змінити "формулу Штайнмаєра", стверджуючи що реалізація "формули" можлива тільки при виконанні ряду умов з безпеки.
При цьому, за його словами, наприклад, попередній президент України Петро Порошенко "перебріхує" досягнуті в "нормандському форматі" домовленості, стверджуючи, що узгодженої "формули Штайнмаєра" не існує.
Пряма мова Лаврова: "Це повне спотворення "формули Штайнмаєра". Нагадаю, що Мінські домовленості свідчать: спочатку потрібно прийняти закон про особливий статус, потім організувати вибори в Донбасі. Там згадані українські закони, але там також згадано, що порядок проведення виборів з підключенням ОБСЄ повинен бути узгоджений з Донецьком і Луганськом. Закон законом, але думку цих самопроголошених республік має бути враховано".
Що було раніше: Минулого тижня російська газета "Коммерсантъ" опублікувала так звану єдину редакцію "формули Штайнмаєра".
Згідно з нею, закон про особливий статус "вступає в силу в 20:00 за місцевим часом в день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".
Крім того, в документі наголошується, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.
Жодної згадки "думки самопроголошених республік" в тексті немає.
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За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною
Нагадаємо:
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
- 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
- Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
- Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".