Скандальный глава Окружного суда пожаловался на судью в своем деле
Источник: Слидство.Инфо
Судью Виктора Фомина, который дал разрешение на следственные действия в отношении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Детали: Высший совет правосудия рассмотрит жалобу адвоката Вовка - Андрея Зайца.
Адвокат ответил журналистам, что "не помнит" деталей жалобы.
По словам Фомина, если на него откроют дисциплинарное дело, он не сможет участвовать в конкурсе в Высший совет правосудия.
Прямая речь Фомина: "Во время работы в Соломенском суде я давал разрешение на проведение следственных действий по делу о возможном незаконном обогащении Вовка и других судей Окружного административного суда Киева.
Члены Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 18 сентября рассмотрят вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности".
Напомним:
- Судьи Окружного административного суда Киева фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- 2 августа Павлу Вовку и другим судьям вручили подозрения.
- Подозрение, кроме давления на ВККС, касалось превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Знать больше: "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua