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Скандальный глава Окружного суда пожаловался на судью в своем деле

Вторник, 3 сентября 2019, 23:50

Источник: Слидство.Инфо 

Судью Виктора Фомина, который дал разрешение на следственные действия в отношении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Детали: Высший совет правосудия рассмотрит жалобу адвоката Вовка - Андрея Зайца. 

Адвокат ответил журналистам, что "не помнит" деталей жалобы. 

По словам Фомина, если на него откроют дисциплинарное дело, он не сможет участвовать в конкурсе в Высший совет правосудия. 

Прямая речь Фомина: "Во время работы в Соломенском суде я давал разрешение на проведение следственных действий по делу о возможном незаконном обогащении Вовка и других судей Окружного административного суда Киева.

Члены Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 18 сентября рассмотрят вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности". 

Напомним:

  • Судьи Окружного административного суда Киева фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. 
  • 2 августа Павлу Вовку и другим судьям вручили подозрения
  • Подозрение, кроме давления на ВККС, касалось превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда. 

Знать больше: "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда 

Темы: ОАСК
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