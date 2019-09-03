Скандальный глава Окружного суда пожаловался на судью в своем деле

Источник: Слидство.Инфо

Судью Виктора Фомина, который дал разрешение на следственные действия в отношении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Детали: Высший совет правосудия рассмотрит жалобу адвоката Вовка - Андрея Зайца.

Адвокат ответил журналистам, что "не помнит" деталей жалобы.

По словам Фомина, если на него откроют дисциплинарное дело, он не сможет участвовать в конкурсе в Высший совет правосудия.

Прямая речь Фомина: "Во время работы в Соломенском суде я давал разрешение на проведение следственных действий по делу о возможном незаконном обогащении Вовка и других судей Окружного административного суда Киева.

Члены Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 18 сентября рассмотрят вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности".

Напомним:

Судьи Окружного административного суда Киева фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

2 августа Павлу Вовку и другим судьям вручили подозрения.

Подозрение, кроме давления на ВККС, касалось превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

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