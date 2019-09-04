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Трамп поздравил Польшу с вторжением нацистов

Среда, 4 сентября 2019, 04:35

Источник: The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу, когда его попросили сказать что-то стране, которая отмечает начало Второй мировой войны.

Детали: На вопрос, есть ли у него сообщение для страны, которая отмечает годовщину начала Второй мировой войны, Трамп сказал: "я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с великими людьми. У нас также много поляков в нашей стране; около 8 миллионов. Мы любим своих польских друзей. И я скоро буду там."

Как отмечает издание, Трамп мало комментирует дела в чужих странах, поскольку не особо разбирается в том, что происходит у них. Но даже по его меркам это было довольно странно.

В то же время, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за то, что Германия в 1939 году вторглась в Польшу, чем начала Вторую мировую войну.

Напоминаем:

  • Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Темы: ТрампСШАПольша
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