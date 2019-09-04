Украинца заочно обвинили в нападении на посольство России в Киеве

Источник: ТАСС

Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко в нападении на посольство РФ в Киеве 6 марта 2016 года.

Дословно: "Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства".

Детали: Владимиру Кошовенко предъявили заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

В Главном следственном управлении отметили, что в Украине действия против российских дипломатических учреждений квалифицируются как хулиганство, что дает Следственному комитету право принять меры для защиты своих граждан и загранучреждений на ее территории.

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