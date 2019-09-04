Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинца заочно обвинили в нападении на посольство России в Киеве

Среда, 4 сентября 2019, 11:49

Источник: ТАСС

Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко в нападении на посольство РФ в Киеве 6 марта 2016 года. 

Дословно: "Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства".

Детали: Владимиру Кошовенко предъявили заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

В Главном следственном управлении отметили, что в Украине действия против российских дипломатических учреждений квалифицируются как хулиганство, что дает Следственному комитету право принять меры для защиты своих граждан и загранучреждений на ее территории.

Читайте также: Активисты устроили "театр абсурда" под посольством РФ в Киеве

Предыстория:

  • Под посольством Российской Федерации в Украине, которое находится на Воздухофлотском проспекте в Киеве, с 2014 года неоднократно проводились акции протеста украинцев против политики Кремля по отношению к Украине - вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма Росией.  
  • 6 марта 2016 года группа людей, в числе которых был Кошовенко, разбила окна в здании посольства, взломала двери, бросала камни и яйца в кабинеты, а в завершение повесила на ворота посольства украинский флаг.
  • Сами нападавшие сообщали, что акцию проводят якобы в поддержку Надежды Савченко, которая ожидала на тот момент приговора суда.

Украинская правда
Темы: Росcияакциисудукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Росcия
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
В Харькове прогремели взрывы
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: