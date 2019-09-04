Украинца заочно обвинили в нападении на посольство России в Киеве
Источник: ТАСС
Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко в нападении на посольство РФ в Киеве 6 марта 2016 года.
Дословно: "Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства".
Детали: Владимиру Кошовенко предъявили заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").
В Главном следственном управлении отметили, что в Украине действия против российских дипломатических учреждений квалифицируются как хулиганство, что дает Следственному комитету право принять меры для защиты своих граждан и загранучреждений на ее территории.
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Предыстория:
- Под посольством Российской Федерации в Украине, которое находится на Воздухофлотском проспекте в Киеве, с 2014 года неоднократно проводились акции протеста украинцев против политики Кремля по отношению к Украине - вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма Росией.
- 6 марта 2016 года группа людей, в числе которых был Кошовенко, разбила окна в здании посольства, взломала двери, бросала камни и яйца в кабинеты, а в завершение повесила на ворота посольства украинский флаг.
- Сами нападавшие сообщали, что акцию проводят якобы в поддержку Надежды Савченко, которая ожидала на тот момент приговора суда.